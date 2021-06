Vijf innovatieve voorbeelden van e-health in actie – 1

Patiënten op afstand screenen en betrekken voor ze een zorginstelling betreden

Een van de voorbeelden van e-health die tijdens de pandemie ontstaan is (en waarschijnlijk ook na de pandemie zal blijven bestaan) is het is online screenen van patiënten voorafgaand aan een bezoek aan een zorgprofessional.

Sinds de start van COVID-19 maken ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties gebruik van online vragenlijsten voor de triage en het volgen van vermoedelijke coronaviruspatiënten, waarbij callcenters contact opnemen met risicopatiënten voor aanvullende informatie voordat ze naar een zorgverlener worden doorverwezen. Dit heeft geholpen te voorkomen dat zowel personeel als patiënten worden blootgesteld aan onnodige risico’s. De beperkte beschermingsmiddelen konden zo worden gebruikt waar ze het meest nodig waren.

Hoewel de risico’s zullen afnemen, zijn er veel andere redenen waarom online screening en -tools voor patient engagement op grotere schaal zullen worden toegepast: denk aan meer gemak, een meer betrokken patiënt en het potentieel om de opnameduur in het ziekenhuis te verkorten.

Online leefstijl coaching zou bijvoorbeeld kunnen helpen om patiënten voorafgaand aan een chirurgische ingreep, waarvoor ze normaal gesproken een paar dagen in het ziekenhuis moeten blijven, in een betere fysieke conditie te krijgen. Met gezondheidsbewaking op afstand als vangnet na ontslag uit het ziekenhuis, kunnen patiënten mogelijk eerder naar huis terugkeren om te herstellen in het comfort van hun huis.

Verbeteren patiëntcommunicatie en -planning

In een tijd waarin we binnen enkele seconden een vlucht of hotelkamer online kunnen boeken, kan het oppakken van de telefoon om een afspraak te maken bij een zorginstelling nogal omslachtig voelen. Gelukkig is de gezondheidszorg nu snel een inhaalslag aan het maken met de komst van online planningstools waarmee patiënten eenvoudig een afspraak kunnen maken – waarbij tegelijkertijd de beschikbaarheid van personeel en locatie worden geoptimaliseerd.

Zodra patiënten hun afspraak hebben gepland, kan continue digitale patiëntenbetrokkenheid hen verder helpen. Zo’n e-health toepassing kan ook de kans verkleinen dat patiënten niet komen opdagen op hun afspraak, een veelvoorkomende uitdaging in de gezondheidszorg. Op de radiologie-afdeling kan het percentage van patiënten die niet komen opdagen bijvoorbeeld oplopen tot wel 7 procent 1, wat vermijdbare vertragingen in diagnose en behandeling, onderbrekingen van het proces en financiële verliezen tot USD 1 miljoen 2 tot gevolg heeft.

Continue digitale betrokkenheid kan patiënten verder helpen en bijvoorbeeld voorkomen dat zij niet opdagen bij een geplande afspraak.

Tijdens de pandemie hebben vooraanstaande radiologiecentra in binnen- en buitenland gepersonaliseerde sms-berichten gebruikt om patiënten te herinneren aan hun komende onderzoek, en hen op hun gemak gesteld door links naar veiligheidsprotocollen en andere educatieve inhoud te delen. Ze hebben ook hun incheckprocedures gedigitaliseerd, zodat patiënten met een sms kunnen inchecken zodra ze in het ziekenhuis zijn aangekomen. Medewerkers ontvangen een automatische melding via het EPD-systeem en kunnen een sms-bericht terugsturen zodra ze klaar zijn om de patiënt te zien zodat patiënten niet persé in de wachtkamer hoeven te wachten.

Ondersteuning voor verwerving van medische beelden op afstand

Naast tools voor e-health die patiënten met zorgverleners verbinden, is het gebruik van tools voor e-health tussen zorgaanbieders het afgelopen jaar ook enorm gestegen, waardoor zorgprofessionals nieuwe en innovatieve manieren krijgen om samen te werken. Zelfs als ze op verschillende locaties werken.

Een van die innovaties in medische beeldvorming, het Radiology Operations Command Center genaamd, stelt ervaren radiologen en technici in staat om minder ervaren of gespecialiseerde collega’s op afstand te trainen, te begeleiden en bij te staan. De kracht van dit concept is dat het realtime samenwerking en ondersteuning mogelijk maakt. Dit helpt om een consistente beeldkwaliteit op verschillende locaties te garanderen, waardoor de noodzaak tot onnodige herhalingsscans die zowel patiënten als personeel belasten, tot een minimum wordt beperkt.

Als bijkomend voordeel kan dit virtuele model ook toegang tot geavanceerde beeldvorming zoals MR en CT uitbreiden, bijvoorbeeld dichter bij de woonplaats van patiënten of op andere tijdstippen. Dit biedt patiënten niet alleen meer gemak, maar betekent ook dat ze een grotere kans hebben op tijdige diagnose en behandeling.

Meer expertise aan het bed door tele-echografie

Tele-echografie is een ander voorbeeld van e-health dat kan helpen om specialistische kennis breder beschikbaar te maken, bijvoorbeeld in afgelegen streken waar er mogelijk een tekort is aan gespecialiseerd personeel.

Hoewel echografietechnologie steeds gemakkelijker te bedienen wordt, vereist het nog steeds een relatief hoog niveau van kennis en vaardigheden, vooral in complexere klinische gevallen. Door gebruik te maken van een samenwerkingsplatform dat geïntegreerd is in een echografiesysteem, kan een ervaren echoscopist in een ziekenhuis een collega op afstand ondersteunen bij het uitvoeren van het onderzoek.

Het gebruik van een e-health samenwerkingsplatform kan zeker bij meer complexe klinische gevallen helpen bij het bedienen van echografietechnologie.

Een gespecialiseerde arts kan hetzelfde tele-echografieplatform gebruiken om de patiënt onmiddellijk gerust te stellen en de onderzoeksresultaten op afstand uit te leggen, waardoor patiënten de stress van één of twee weken moeten wachten op hun resultaten wordt bespaard.

Op afstand leren over beeldgestuurde minimaal invasieve procedures

Artsen en chirurgen die beeldgestuurde minimaal invasieve procedures uitvoeren, zijn ook begonnen gebruik te maken van virtuele samenwerkingsplatformen om peer-to-peer-educatie en training te blijven bieden – zelfs als ze niet in dezelfde ruimte kunnen zijn vanwege reisbeperkingen met betrekking tot COVID.

Diepgaande kennis van nieuwe en zeer gespecialiseerde technieken kan beperkt zijn tot een kleine groep artsen. Normaal gesproken zouden deze experts fysiek aanwezig zijn in een interventiekamer om een minder ervaren gebruiker training te bieden. Door middel van virtuele platformen kunnen ze over de schouder van hun collega’s meekijken via webcams die aan het plafond van de interventieruimte zijn gemonteerd. Dit is ook mogelijk voor technische experts die alle ins en outs van een specifiek behandelingsapparaat of interventiesysteem kennen. Zij kunnen worden opgeroepen voor ondersteuning op afstand voor, tijdens en na de procedure.

Hoewel het nog pril is en er nog verder moet worden getest, zijn de eerste ervaringen met dit virtuele ondersteuning zeer bemoedigend. Een studie toonde bijvoorbeeld aan hoe een gespecialiseerde arts in Canada met succes toezicht hield op het eerste Amerikaanse gebruik van een nieuw type implantaat voor de behandeling van aneurysma’s in de hersenen 3. In de toekomst kan men zich een ruimer gebruik van dergelijke e-health hulpmiddelen voorstellen voor de snelle verspreiding van kennis – met deskundige gespecialiseerde artsen die hun eigen educatieve video’s dicteren, annoteren en veilig delen.

