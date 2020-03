Albert Schweitzer neemt ‘Covid-Dashboard’ in gebruik

Op het dashboard wordt in een oogopslag de status weergegeven van de beddencapaciteit, de bedbezetting in de kliniek, de drukte op de Spoedeisende Hulp, het aantal geteste en besmette patiënten, het corona gerelateerde personele verzuim en de voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het Covid-Dashboard fungeert in feite als een ‘Hospital Control Center’.

Enkele dagen geleden opende het Zuyderland Medisch Centrum ook al een zogenoemde Hospital Control Room waar op een aantal schermen vergelijkbare informatie wordt bijgehouden.

Ontwikkeling Covid-Dashboard

Het dashboard van het Albert Schweitzer is ontwikkeld en gebouwd door het eigen Bedrijfsinformatiecentrum, in samenwerking met Chief Medical Information Officer en KNO-arts Mark Friebel.

“Het Covid-Dashboard voorziet in een grote behoefte. Hoe onaangenaam de aanleiding ook is, juist nu zijn betrouwbare data, interpretatie en visualisatie van grote toegevoegde waarde. Iedereen heeft een betrouwbare stand van zaken meteen bij de hand, beslissingen kunnen op alle posities sneller worden genomen en onnodige, tijdrovende contactmomenten komen te vervallen”, zegt Patrick Hordijk van het Bedrijfsinformatiecentrum.

Binnen een dag online

Het ziekenhuis slaagde er in de eerste versie van het dashboard binnen een dag na het begin van de opschaling volgens de crisisbeheersingsstructuur ZiROP al online te hebben. Die zogenoemde ‘korte sprint’ werkwijze wordt nu ook gehanteerd om dagelijks, indien nodig, functionaliteit aan het dashboard toe te voegen en te publiceren.

Het Covid-Dashboard van het AZS geeft real-time informatie over de status van bedden, personeel en hulpmiddelen

De data van het dashboard, dat ontwikkeld is met Microsoft PowerBI wordt elke vijf minuten vanuit de bronsystemen geüpdatet. De zorggegevens worden verladen vanuit Chipsoft Hix en de voorraad- en P&O-gegevens vanuit AFAS Profit. Het ziekenhuis is inmiddels al door diverse andere ziekenhuizen en een leverancier benaderd met de vraag om de oplossing breder beschikbaar te stellen. “Met de juiste technische expertise is deze één op één te gebruiken voor andere ziekenhuizen. Uiteraard hebben wij in deze tijd van crisis onze kennis gedeeld”, aldus Patrick Hordijk.