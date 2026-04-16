Pilot PGO & Werk test toegang tot zakelijke gezondheidsdata

In Noord-Nederland start komende week de pilot PGO & Werk, waarin MedMij, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en Patiëntenfederatie Nederland samen met ArboAnders testen hoe bedrijfsgeneeskundige gegevens veilig beschikbaar kunnen komen in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van werknemers. Met de pilot willen de partijen onderzoeken hoe mensen beter grip krijgen op hun gezondheidsgegevens rond werk, verzuim en inzetbaarheid, zonder dat privacy en betrouwbaarheid in het geding komen.

In een PGO bundelen mensen hun medische gegevens van verschillende zorgverleners op één centrale plek. Bedrijfsgeneeskundige informatie is daarin nu nog niet opgenomen, terwijl die wel veel waarde heeft. Met deze gegevens kunnen werkenden bijvoorbeeld controleren of de bedrijfsarts hen goed heeft begrepen, of er sprake is van een (vermoeden van een) beroepsziekte en welke adviezen zij in de loop van de tijd hebben gekregen. Ook blijft deze informatie beschikbaar bij een overstap naar een andere werkgever of wanneer een werkgever van arbodienst wisselt. Door bedrijfsgeneeskundige gegevens ook via de PGO beschikbaar te maken, krijgen mensen meer regie over hun eigen gezondheid.

Ontsluiten in PGO

Het project werkt langs twee sporen: technisch en inhoudelijk. Technisch wordt onderzocht hoe gegevens op korte termijn veilig via het MedMij Afsprakenstelsel naar de PGO kunnen worden ontsloten. In de pilot gebeurt dit via de gegevensdienst Documenten, waarbij werkenden hun gegevens voorlopig als PDF kunnen inzien in de PGO. Op basis van de resultaten van de pilot wordt vervolgens een stappenplan opgesteld dat later door andere arbodiensten kan worden gebruikt.

Parallel hieraan ontwikkelt de NVAB een leidraad voor eenduidige dossiervoering door bedrijfsartsen. Deze moet ervoor zorgen dat gegevens begrijpelijk, herbruikbaar en geschikt zijn voor ontsluiting naar de PGO en vormt de basis voor een toekomstige standaard om gestructureerd gegevens naar PGO’s te ontsluiten.

Beheerder afsprakenstelsel

Als beheerder van het Nederlandse afsprakenstelsel voor veilige gegevensuitwisseling met de burger zorgt MedMij er binnen het project voor dat gegevens uit het bedrijfsgeneeskundig dossier veilig en betrouwbaar worden overgedragen.

Mareline Duijs-Olthof, projectleider bij MedMij: “Met deze pilot laten we zien dat databeschikbaarheid niet stopt bij voor de hand liggende zorgdomeinen. Werk en gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. Door ook bedrijfsgeneeskundige gegevens via de MedMij-standaard beschikbaar te maken, werken we toe naar één samenhangend en betrouwbaar gezondheidsbeeld voor mensen zelf.”

De NVAB vervult binnen het project een verbindende rol en brengt de betrokken partijen bij elkaar, met aandacht voor de dagelijkse praktijk van bedrijfsartsen en de ervaringen van werkenden. Dunja Dreesens, projectleider PGO en Werk bij de NVAB: “Met deze pilot zetten we een concrete stap van visie naar praktijk. We testen wat technisch kan, maar kijken vooral wat dit betekent voor bedrijfsartsen en voor mensen die hun gegevens willen gebruiken in hun PGO.”

Recht op inzage

Ook Patiëntenfederatie Nederland is vanaf de start betrokken en benadrukt het belang van toegang, begrijpelijkheid en regie. Jeanette van Zee van Patiëntenfederatie Nederland zegt dat mensen het recht hebben om hun eigen gezondheidsgegevens in te zien en te gebruiken, óók wanneer die over werk gaan. “Door deze gegevens beschikbaar te maken in de PGO versterken we de positie van de burger en voorkomen we dat belangrijke informatie verloren gaat”, aldus Van Zee.

De pilot loopt de komende maanden bij ArboAnders en start ook bij twee andere arbodienstverleners. De ervaringen leveren naar verwachting waardevolle inzichten op voor een bredere toepassing in de toekomst. Het uiteindelijke doel is om toe te werken naar een situatie waarin mensen hun gezondheidsgegevens van zorg en werk veilig, levenslang en op één plek kunnen beheren.

Investeren in arbeidsgerelateerde zorg

In november 2024 schreven we ook over het ZonMw-programma ‘Innovatieve Arbozorg’, dat is gestart om de kwaliteit van arbeidsgerelateerde zorg in Nederland te verbeteren. Het programma, met een budget van € 14,7 miljoen en een looptijd van vier jaar, richt zich op zowel innovatiegerichte als praktijkgerichte projecten. Daarnaast moet het bijdragen aan de verbetering van de opleiding en kwaliteit van bedrijfsartsen. De urgentie is groot, omdat de arbeidsgerelateerde zorg onder druk staat door een tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen, terwijl in de zorg juist steeds meer nadruk ligt op preventie en het bevorderen van gezondheid, ook op de werkvloer.