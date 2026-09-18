Anna Zorggroep kiest voor HiX

Anna Zorggroep gaat de komende periode aan de slag met HiX als nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) voor Anna Ziekenhuis en Anna TopSupport. De zorgorganisatie heeft hiervoor een contract gesloten met ChipSoft. Met het nieuwe systeem wil Anna Zorggroep de registratie voor zorgverleners vereenvoudigen, de uitwisseling van patiëntinformatie verbeteren en het zorgproces overzichtelijker maken. De invoering moet uiteindelijk ook bijdragen aan beter afgestemde zorg voor patiënten.

Met HiX krijgen Anna Ziekenhuis en Anna TopSupport volgens Anna Zorggroep een modern en gebruiksvriendelijk EPD. Het systeem moet onder meer dubbele registraties verminderen en ervoor zorgen dat zorgverleners informatie beter met elkaar kunnen delen. Ook moet het medewerkers meer ondersteuning bieden in hun dagelijkse werkzaamheden.

Voor patiënten moet de nieuwe werkwijze betekenen dat zorgverleners beschikken over relevante informatie op het moment dat die nodig is. Volgens Anna Zorggroep kan dit de afstemming tussen zorgverleners verbeteren en ervoor zorgen dat patiënten minder vaak opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen. Daarnaast moet de digitalisering meer ruimte bieden voor standaardisatie en automatisering en daarmee voor het sneller toepassen van innovaties.

Zorgvuldige voorbereiding

Aan de keuze voor HiX ging een voorbereidings- en besluitvormingstraject vooraf waarbij ook de medezeggenschapsorganen van Anna Zorggroep zijn betrokken. Informatiebeveiliging, integraliteit, gegevensuitwisseling en patiëntveiligheid waren belangrijke criteria bij de beoordeling van het nieuwe EPD.

Ook de samenwerking met ChipSoft moet bijdragen aan verdere digitalisering van de zorg in de regio. ChipSoft ziet HiX daarbij als een digitale basis voor zorgverleners, patiënten en samenwerkingspartners. Het systeem moet onder meer veilige gegevensuitwisseling en efficiënte samenwerking ondersteunen en de registratielast verminderen.

Implementatie

De komende periode werken Anna Zorggroep en ChipSoft aan de implementatie van HiX. Patiëntveiligheid staat daarbij voorop. De organisatie wil de overgang benutten om processen verder te verbeteren en medewerkers beter te ondersteunen bij het leveren van veilige en goede zorg. Voor patiënten verandert er voorlopig weinig. De zorg blijft tijdens de overgang op de vertrouwde manier doorgaan. Anna Zorggroep zegt patiënten tijdig te informeren over de praktische gevolgen van de invoering.

Ook medewerkers worden voorbereid op het nieuwe EPD. Zij krijgen opleidingen en worden actief betrokken bij de inrichting van het systeem. Anna Zorggroep is niet de eerste zorgorganisatie die voor HiX kiest. Ook Bernhoven maakte in 2024 de overstap naar het EPD van ChipSoft. ICT&health schreef destijds dat het nieuwe EPD onder meer moest bijdragen aan betere samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de zorg. In de zomer van 2025 nam het CWZ de HiX Mobile Verpleegkundige app in gebruik, een oplossing waarmee het verplegend personeel altijd en overal patiëntgegevens kunnen inzien en registreren via hun mobiele telefoon.