Medicatiegegevens voor het eerst zichtbaar via PGO

Patiënten van Apotheek Pijnacker Centrum kunnen sinds vorige week hun medicatieverstrekkingen bekijken in PGO Zorgdoc. De gegevens worden via de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 ontsloten en zijn daarmee voor het eerst vanuit een openbare apotheek beschikbaar in een persoonlijke gezondheidsomgeving. De proef maakt deel uit van de landelijke Kickstart van het programma Medicatieoverdracht en moet bijdragen aan een completer medicatieoverzicht voor patiënten.

De proef is een samenwerking tussen Apotheek Pijnacker Centrum, Zorgdoc en het programma Medicatieoverdracht. Medicatieverstrekkingen van de apotheek worden via MedMij beschikbaar gesteld in de persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarmee wordt een van de veelgevraagde functies van een PGO in de praktijk getest en moet een actueel overzicht van medicatie geven. Dat overzicht ontbreekt nu nog regelmatig, zeker wanneer patiënten meerdere zorgverleners bezoeken of van de ene naar de andere zorgverlener worden overgedragen.

Gegevens beter uitwisselbaar

Voor de ontsluiting wordt gebruikgemaakt van Medicatieproces 9. Deze informatiestandaard is bedoeld om medicatiegegevens eenduidiger en uitgebreider uit te wisselen tussen zorgverleners en patiënten. In de pilot worden gegevens uit de huidige standaard met een zogenoemde berichtentransformatiedienst omgezet naar Medicatieproces 9. Vervolgens kunnen de medicatieverstrekkingen in Zorgdoc worden bekeken.

Het gaat vooralsnog om een beperkte set gegevens. Het uiteindelijke doel is een breder medicatieoverzicht waarin ook voorgeschreven, gewijzigde en gestopte medicatie zichtbaar wordt. Patiënten zouden daarmee vanuit hun PGO inzicht moeten krijgen in hun medicatie, ongeacht uit welke zorgbron de gegevens afkomstig zijn.

Technische proef

De toepassing in Pijnacker maakt deel uit van de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht. Een beperkte groep zorgaanbieders en softwareleveranciers test daarin het nieuwe medicatieproces in de dagelijkse praktijk, onder meer in de regio’s Friesland en Rijnmond. De eerste resultaten met Zorgdoc zijn aanleiding om te kijken naar aansluiting van de twee andere deelnemende PGO’s. Daarmee moet de toepassing stap voor stap worden uitgebreid. De pilot is daarmee vooral een praktijktest. Er wordt gekeken naar of de techniek werkt, kunnen de gegevens veilig worden uitgewisseld en kan de informatie uiteindelijk op grotere schaal beschikbaar worden gesteld.

Naast de technische werking wordt ook gekeken naar de ervaringen van de gebruikers. Het programma Medicatieoverdracht onderzoekt samen met Patiëntenfederatie Nederland en MIND hoe gebruikers van Zorgdoc de medicatiegegevens ervaren. Zij beoordelen onder meer de begrijpelijkheid en het gebruiksgemak van de informatie. Ook wordt onderzocht of het beschikbaar hebben van medicatieverstrekkingen in de PGO daadwerkelijk meerwaarde heeft. De uitkomsten moeten worden gebruikt om de toepassing verder te verbeteren en uit te breiden naar andere openbare apotheken.

Eén medicatieoverzicht

Medicatieproces 9 maakt onderdeel uit van het landelijke programma Medicatieoverdracht, waarin onder meer de KNMP en andere zorgkoepels samenwerken. Het programma wil de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners en patiënten verbeteren en daarmee bijdragen aan veiligere medicatiezorg.

De proef bij Apotheek Pijnacker Centrum levert nog geen volledig medicatieoverzicht op. Wel laat deze eerste toepassing zien dat medicatieverstrekkingen vanuit een openbare apotheek via MedMij in een PGO beschikbaar kunnen worden gemaakt. De volgende stap is om die werkwijze verder uit te breiden en uiteindelijk verschillende medicatiegegevens samen te brengen in één overzicht voor de patiënt.

Verschillende stappen Kickstart

De toepassing in Pijnacker maakt deel uit van de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht. Een beperkte groep zorgaanbieders en softwareleveranciers test daarin een nieuwe werkwijze voor medicatieoverdracht in de dagelijkse praktijk. Vorig jaar juni schreven we over de verschillende stappen die binnen deze Kickstart worden getest en de rol van Medicatieproces 9 daarin.