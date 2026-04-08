Flevoziekenhuis start helpdesk voor digitale zorgondersteuning

Het Flevoziekenhuis in Almere introduceerde per 1 april een helpdesk voor digitale zorgvragen om patiënten beter te ondersteunen bij toenemende digitalisering. De start wordt gemarkeerd met de overhandiging van de DigiSleutel door oprichter en bestuurder Merlijne Sonneveld van Stichting Helpdesk Digitale Zorg aan bestuurder van het Flevoziekenhuis, Susanne van Vegten. Het initiatief moet drempels verlagen voor patiënten die moeite hebben met digitale toepassingen, en draagt bij aan toegankelijkere zorg en meer regie voor gebruikers in een snel veranderend zorglandschap.

Het Flevoziekenhuis zet daarmee een volgende stap in het toegankelijk maken van zorg. Patiënten kunnen vanaf 1 april terecht voor ondersteuning bij uiteenlopende niet-medische digitale vragen. De behoefte aan ondersteuning groeit doordat zorgprocessen steeds vaker digitaal verlopen. “Digitalisering werkt alleen als iedereen mee kan.” vertelt Susanne van Vegten. “Daarom investeren we niet alleen in slimme oplossingen, maar juist ook in persoonlijke ondersteuning. Met Helpdesk Digitale Zorg zorgen we dat patiënten op het juiste moment de juiste hulp krijgen.”

Praktische vragen

De helpdesk richt zich op praktische vragen, zoals het inloggen met DigiD, beeldbellen met een arts, het gebruik van mijnFlevoziekenhuis en apps als BeterDichtbij en Thuismeten. Patiënten kunnen contact opnemen via telefoon, e-mail, chat of de website. De ondersteuning is laagdrempelig en afgestemd op het tempo en de behoeften van de gebruiker. Volgens het ziekenhuis moet dit leiden tot minder stress, meer zelfregie en een betere toegang tot zorg.

De introductie van de helpdesk past binnen een bredere ontwikkeling waarin digitalisering noodzakelijk is om de zorg toekomstbestendig te houden. Tegelijkertijd benadrukt het Flevoziekenhuis dat technologie geen obstakel mag vormen.

De samenwerking met de Helpdesk Digitale Zorg benadrukt volgens betrokkenen het belang van inclusieve zorg. Sonneveld vertelt dat ondersteuning essentieel is om digitale zorg breed toegankelijk te maken. Volgens haar draagt de helpdesk bij aan zowel het ondersteunen van patiënten als het ontlasten van zorgprofessionals.

Digisleutel

De DigiSleutel, die bij de start werd overhandigd, staat symbool voor toegang tot digitale zorg en informatie. De campagne, afkomstig van Nictiz, benadrukt het belang van inclusiviteit, met name voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Met het initiatief wil het Flevoziekenhuis voorkomen dat patiënten buiten de boot vallen in een steeds verder digitaliserend zorgsysteem.

Vorig jaar augustus publiceerden we een verhaal over de DigiSleutel toen Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij de Patiëntenfederatie, deze uit handen van Leo van der Lubbe van het ministerie van VWS ontving. Betrouwbare toegang tot gezondheidsgegevens is volgens velen een essentiële voorwaarde voor goede digitale zorg. Met het programma Digitale Toegang in de Zorg vraagt Nictiz hier aandacht voor via de campagne ‘DigiSleutel’. Ontvangers van de DigiSleutel worden uitgenodigd om hun visie op digitale toegang te delen en de sleutel vervolgens door te geven binnen hun netwerk.