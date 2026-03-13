Borstkankeronderzoek, Samenwerking hartzorg, AI Welbevinder, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een oproep van Borstkankervereniging Nederland om deel te nemen aan een onderzoek naar vermoeidheid na borstkanker. Verder aandacht voor de intensivering van de samenwerking op het gebied van hartzorg in noord Nederland, het bronzen milieucertificaat voor enkele locaties van Philadelphia en de aanstaande komst van een nieuw bestuurslid bij de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Oproep borstkankeronderzoek

Ongeveer één op de zeven vrouwen in Nederland krijgt in haar leven de diagnose borstkanker. Een van de meest voorkomende en belastende klachten na de behandeling is ernstige vermoeidheid. Volgens de Borstkankervereniging Nederland komt deze vermoeidheid vaak plotseling en zonder duidelijke aanleiding. Patiënten kunnen zich extreem uitgeput voelen, zelfs op momenten waarop zij weinig of niets hebben gedaan.

Er bestaan verschillende behandelingen om met deze vermoeidheid om te gaan, bijvoorbeeld via fysiotherapie, maatschappelijk werk of revalidatieprogramma’s. Toch is nog onvoldoende duidelijk welke aanpak het beste past bij welke patiënt. Daarom willen onderzoekers een persoonlijk behandeladvies ontwikkelen dat beter aansluit bij de individuele behoeften van vrouwen die borstkanker hebben gehad.

Voor dit onderzoek is een digitale vragenlijst ontwikkeld waarmee ervaringen met vermoeidheid na borstkanker in kaart worden gebracht. Daarnaast is er een vragenlijst over behandelvoorkeuren. Op basis van deze informatie willen de onderzoekers uiteindelijk een persoonlijk behandeladvies ontwikkelen en onderzoeken of dit leidt tot betere behandelresultaten.

Voor de studie worden vrouwen gezocht die borstkanker hebben gehad en binnenkort een behandeling tegen vermoeidheid gaan volgen. Deelnemers installeren een app voor vragenlijsten en dragen gedurende het onderzoek een Fitbit die ze na afloop mogen houden. Zij vullen op drie momenten vragenlijsten in: vóór de behandeling, aan het begin en na afloop. Het onderzoek voldoet aan de geldende regels voor verantwoord wetenschappelijk onderzoek. Voor vragen kun je contact opnemen met Kim Wijlens (mail) of het telefoonnummer +31 53 489 9174.

AI-tool De Welbevinder voor passende hulp

In de gemeenten Etten-Leur en Zundert is de digitale tool De Welbevinder gelanceerd. Deze AI-ondersteunde wegwijzer helpt inwoners met leefstijl- en welzijnsvragen sneller passende ondersteuning te vinden binnen zorg en het sociaal domein. Via een digitale assistent kunnen gebruikers hun hulpvraag toelichten, waarna het systeem, op basis van persoonlijke situatie en woonplaats, lokaal aanbod voorstelt. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, blijft begeleiding door een professional mogelijk.

De tool bevat daarnaast een interactieve sociale kaart die zorg- en welzijnsprofessionals helpt om sneller door te verwijzen naar passende voorzieningen. De Welbevinder is ontwikkeld door Zorggroep Het Huisartsenteam samen met regionale partners en wordt ondersteund door onder meer CZ en ZonMw. Doel is de druk op de eerstelijnszorg te verlichten.

Intensivering hartzorg samenwerking

Frisius MC en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) willen hun samenwerking in de hartzorg verder intensiveren om de zorg in Noord-Nederland toekomstbestendig te houden. Op 10 maart ondertekenden de besturen van beide ziekenhuizen hiervoor een intentieovereenkomst. De samenwerking is nodig vanwege grote uitdagingen, zoals vergrijzing, toenemende complexiteit van zorg en een groeiend tekort aan gespecialiseerd personeel. In Noord-Nederland spelen deze ontwikkelingen extra sterk, doordat het aandeel ouderen hoger ligt en hart- en vaatziekten er vaker voorkomen dan gemiddeld in Nederland.

Door nauwer samen te werken willen Frisius MC en UMCG patiënten blijvend toegang bieden tot hoogwaardige hartzorg in de regio. Zorgprofessionals profiteren daarbij van een sterker netwerk waarin kennisdeling en het optimaal inzetten van expertise centraal staan. Daarnaast sluit Frisius MC aan bij HartNet, een regionaal netwerk waarin ziekenhuizen en huisartsen samenwerken om patiënten zoveel mogelijk zorg dicht bij huis te bieden en gespecialiseerde behandelingen te concentreren waar de benodigde expertise aanwezig is.

Milieubrons voor Philadelphia locaties

De Philadelphia-locaties in de regio Groot Veluwe hebben een bronzen certificaat van het Milieu Platform Zorg ontvangen voor hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Medewerkers en bewoners werkten samen aan verschillende maatregelen, zoals het verminderen van voedselverspilling, het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, vaker vegetarisch eten en het hergebruiken van ICT-apparatuur.

Philadelphia vertaalt de Milieuthermometer Zorg naar een eigen programma, De Groene Missie, met spellen en gesprekskaarten die bewoners en medewerkers stimuleren om samen duurzame stappen te zetten. Tijdens een audit in 2025 werden meerdere van de 25 woonlocaties bezocht en gesprekken gevoerd met verschillende afdelingen om de duurzaamheidsaanpak te beoordelen.

De regio Groot Veluwe is de eerste regio binnen Philadelphia die dit certificaat behaalt. Andere regio’s, zoals Noordwest, werken inmiddels ook met Green Teams aan het behalen van dezelfde duurzaamheidsdoelen.

Nieuw bestuurslid Noordwest Ziekenhuisgroep

Drs. Jacqueline Gerritsen is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij treedt per 1 juni aan en volgt Jurgen Sernee op, die eerder aankondigde voorzitter van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis te worden. Gerritsen werkt momenteel bij Noordwest als secretaris van de raad van bestuur en raad van toezicht en als manager bestuursondersteuning. In haar nieuwe functie krijgt zij de portefeuille bedrijfsvoering.

Bij de benoemingsprocedure waren onder meer de ondernemingsraad, cliëntenraad, het verpleegkundig stafbestuur, het managementteam en het stafbestuur betrokken; zij brachten unaniem een positief advies uit. Gerritsen studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft ruime ervaring in de ziekenhuissector. Sinds 2015 werkt zij bij Noordwest, waar zij nauw betrokken is bij strategische dossiers zoals capaciteitsmanagement, financiële strategie en samenwerking met zorgpartners.

"Ik kijk ernaar uit om in deze rol verder te bouwen aan Noordwest. In mijn werk heb ik ervaren hoe betekenisvol het is om vanuit een integrale rol richting te geven aan een ziekenhuis dat midden in de maatschappij staat en dagelijks verschil maakt voor patiënten en professionals. Noordwest vervult een belangrijke rol in een unieke regio, en juist door mensen, teams en disciplines met elkaar te verbinden kunnen we verder bouwen aan toekomstbestendige zorg waarin kwaliteit, toegankelijkheid en het patiëntperspectief centraal staan. Daarbij is ook de samenwerking met MSNW en onze regionale partners van groot belang, zodat we samen goede en toegankelijke zorg voor de inwoners van Noord-Holland Noord kunnen blijven garanderen", aldus Gerritsen.

