Corona Check telt ruim 160.000 gebruikers

De Corona Check kwam op 21 april landelijk beschikbaar. In de voorgaande weken werd de app, toen nog onder de naam OLVG Corona Check, geleidelijk aan uitgerold door partnerziekenhuizen. Eind maart besloeg het bereik van de app al 4,7 miljoen mensen. Op de website van de Corona Check staan inmiddels 16 partners – ziekenhuizen, huisartsenposten en zorginstellingen – verspreid over Nederland. Vijf van de zeven ziekenhuizen binnen samenwerkingsverband Santeon – waar het OLVG en Catharina beiden tot behoren) bieden de app nu aan.

Corona Check mogelijk voor testbeleid

De OLVG Corona Check werd ook genoemd als onderdeel van een tweetal apps die het testbeleid van de GGD’s in Nederland moeten gaan ondersteunen. Een nog te selecteren app moet dienen als tracking-app om te achterhalen of een gebruiker langdurig in de buurt is geweest van iemand waarvan bekend is dat die met corona is geïnfecteerd. Over zo’n drie weken wil VWS hier meer duidelijkheid over geven. De tweede app dient om gezondheidsklachten te beoordelen op een mogelijke besmetting met corona.

De Corona Check is voor alle mensen in de regio Zuidoost-Brabant. Op de website van het Catharina Ziekenhuis (www.catharinaziekenhuis.nl) staat een link waar zij zich kunnen aanmelden. Om de app te gebruiken, is het niet nodig om patiënt van het Catharina Ziekenhuis te zijn. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn, een koortsthermometer hebben en een smartphone of tablet hebben met Android versie 7 of hoger of Apple versie IOS12 of hoger.

Advies over corona-besmetting

In de medische begeleidingsapp kunnen inwoners hun gezondheid volgen en krijgen zij advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19). Vorige week was de app al door ruim 110.000 Nederlanders gedownload. Gebruikers geven aan het prettig te vinden dat de app hen op een eenvoudige manier helpt om dagelijks stil te staan bij hun klachten en dat er vervolgens altijd iemand meekijkt met de doorgestuurde gegevens. Een door artsen gesuperviseerd team beoordeelt de antwoorden en onderneemt zo nodig actie.

“Zolang er geen vaccin is, zullen corona-infecties voorlopig blijven bestaan. Er zal bij mensen thuis veel onzekerheid over corona blijven bestaan. Zij hebben behoefte aan laagdrempelige betrouwbare informatie en adviezen als het gaat om klachten die kunnen duiden op een infectie”, stelt longarts Pascal Wielders van het Catharina Ziekenhuis. “Deze app geeft heel laagdrempelig snel antwoord op vragen rondom corona.”

App in vijf dagen ontwikkeld

Luscii heeft de Corona Check-app in vijf dagen tijd samen met het OLVG ontwikkeld. Het gaat om een speciale toepassing in de al langer bestaande Luscii-app. “We hadden het geluk dat we net klaar waren met een digitale bouwdoos om Luscii geschikt te maken voor alle ziektebeelden”, schrijft Luscii-CEO Daan Dohmen in zijn blog. “Zorgprofessionals van oncologie tot neurologie kunnen daarmee hun eigen digitale zorgpad maken, precies zoals het OLVG dat deed met de Corona Check.”