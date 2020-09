Corona Check voortaan vanuit drie ziekenhuizen begeleid

OLVG (Amsterdam, initiatiefnemer achter de app), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) en UMC Utrecht zijn de ziekenhuizen die de begeleiding voortzetten. Zij werken samen met e-health aanbieder Luscii aan de doorontwikkeling van de app voor begeleiding bij een mogelijke tweede coronagolf. De Corona Check is gebouwd op een door Luscii ontwikkeld platform.

Olievlekwerking Corona Check

De Corona Check werd afgelopen maart in een week tijd ontwikkeld en geïntroduceerd door het OLVG en Luscii. Daarna breidde het gebruik ervan zich als een olievlek uit over Nederland via aangesloten ziekenhuizen. In totaal sloten 17 zorginstellingen en een groot aantal huisartsen zich aan bij het initiatief. Vanaf 21 april was de app landelijk beschikbaar.

Onder de deelnemers waren het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, UMC Utrecht, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Spaarne Gasthuis zich aan. Ondersteund door technologie in de app beoordeelden medisch teams in deze zeven ziekenhuizen de doorgegeven klachten. Zo nodig werd telefonisch contact opgenomen met gebruikers van de app. Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis is deze vorm van digitale begeleiding thuis van grote waarde geweest voor veel mensen in Nederland. Ook hielp het de zorg, die overbelast dreigde te raken, te ontlasten.

De opvolging van de app-gebruikers groeide ook uit tot een landelijk netwerk van regiecentra, dat al ruim 130.000 mensen met coronagerelateerde klachten heeft gemonitord en geholpen. Via deze infrastructuur is een schat aan data verzameld, die wordt gedeeld om de Corona Check app te verbeteren en valideren. Ook kunnen de aangesloten zorginstellingen de regiecentra inzetten voor andere aandoeningen, zodat meer preventieve zorg kan worden geboden, aldus een artikel over de app in ICT&health 4..

Aanpassing app aan testbeleid

De Corona Check app is de afgelopen tijd aangepast aan het huidige, verruimde testbeleid in Nederland. OLVG, UMC Utrecht, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Luscii werken aan de doorontwikkeling van de app voor optimale begeleiding en zorg bij een mogelijke tweede coronagolf. De drie ziekenhuizen vormen vanaf 1 oktober de medische regiecentra achter de app: OLVG voor het westen van Nederland, UMC Utrecht voor het midden van Nederland en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis voor het oosten van het land. De drie ziekenhuizen nemen per 1 oktober de dienstverlening van de overige eerder betrokken ziekenhuizen over. De gebruikers van de app zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.