VWS: investeren in KIK-V blijft zinvol voor verpleegzorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roept zorgaanbieders in de verpleegzorg op te blijven investeren in Keteninformatie Kerngegevens Verbeteren (KIK-V). Volgens het ministerie blijft het systeem voor gegevensuitwisseling toekomstbestendig en sluit het aan op bredere landelijke en Europese ontwikkelingen in de zorg. Waar KIK-V zich richt op bedrijfsvoeringgegevens, focussen initiatieven als GIS en de European Health Data Space (EHDS) vooral op de uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Het Zorginstituut voert het programma KIK-V uit. Ruim 90 zorgorganisaties zijn bezig met de implementatie van de KIK-V-werkwijze. Met de komst van het Gezondheidsinformatiestelsel (GIS) en de European Health Data Space (EHDS) leven bij veel zorgorganisaties vragen over de toekomst van bestaande systemen voor gegevensuitwisseling.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sluiten nieuwe Europese en landelijke initiatieven echter aan op bestaande trajecten zoals KIK-V. Het ministerie benadrukt dat deze ontwikkelingen dezelfde uitgangspunten delen, waaronder het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit, actualiteit en bruikbaarheid van informatie.

Voordelen KIK-V

Voor zorgaanbieders biedt KIK-V inmiddels volgens VWS duidelijke voordelen. Met de KIK-V-methodiek kunnen organisaties gegevens eenvoudiger en veiliger aanleveren. Het programma ondersteunt hen bij het verbeteren van de datahuishouding, het verhogen van de datakwaliteit en het efficiënter hergebruiken van gegevens. Daarnaast ondersteunt KIK-V organisaties actief bij de implementatie. Die ondersteuning omvat onder meer het uitvoeren van een data-analyse en het inrichten van een datastation. Aan de hand van een concreet stappenplan kunnen zorgaanbieders vervolgens doelgericht en laagdrempelig aan de slag.

In het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) is afgesproken dat gegevens uitvragen binnen de verpleegzorg de komende jaren via de KIK-V-werkwijze gaan verlopen. Ook is vastgelegd dat deze werkwijze breed wordt ingevoerd bij zorgaanbieders in de ouderenzorg. Daarover zijn binnen KIK-V afspraken gemaakt tussen betrokken organisaties.

Bronsystemen

Het uitgangspunt daarbij is dat data eenmalig wordt geregistreerd in de bronsystemen van zorgaanbieders en vervolgens meervoudig kan worden gebruikt. Volgens betrokken partijen moet dit leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor zorgaanbieders. Voor partijen die informatie opvragen, moet de aanpak zorgen voor actuelere, kwalitatief betere, tijdigere en beter vergelijkbare informatie.

Mijlpaal

Eind vorig jaar schreven we nog over de eerste mijlpaal voor KIK-V. zorgkantoren VGZ en CZ zetten toen samen met acht zorgaanbieders uit Midden- en West-Brabant een nieuwe stap in het delen van zorgdata. Tijdens de bijeenkomst werd voor het eerst live en gelijktijdig met acht organisaties data uitgewisseld volgens de KIK-V-werkwijze. Het doel was om in de praktijk te ervaren hoe deze manier van werken uitpakt voor alle betrokken partijen, van zorgaanbieders tot zorgkantoren, en om inzicht te krijgen in de knelpunten en leerpunten die daarbij naar voren komen.