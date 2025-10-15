De bomen en het bos

Een wereld zonder digitale hulpmiddelen is inmiddels niet meer voorstelbaar, zeker niet in de gezondheidszorg. In de 33 jaar waarin ik – Bart Timmers - als huisarts en praktijkhouder werk, heb ik nogal wat zien komen, meestal begeleid door groot enthousiasme en een nog groter verwachtingspatroon. De kern van mijn vak is niet zo heel veel veranderd, de manier waarop het uitgevoerd wordt, is echter totáál veranderd.

De acceptatie van die digitale zorg is over heel wat hobbels en bobbels gegaan. Soms verbaasde ik me over de weerstand, vaak begreep ik het ook wel; mogelijk net zo vaak ervoer ik zelf ook weerstand als software niet deed wat ik wilde, fouten maakte, het niet deed of gewoon stom werkte.

Gebruik stimuleren

Om toch het enthousiasme over de mogelijkheden niet te veel dwars te zitten, heb ik altijd gezocht naar manieren om het gebruik te stimuleren. Zowel aan patiënten- als aan zorgaanbiederskant. De laatste jaren bleek bijvoorbeeld de bibliotheek een heel erg goede partner te zijn om patiënten te helpen digitaal vaardig te worden. De cursussen digivitaler zijn volledig gericht op digitale middelen in de zorg. Aan de zorgverlenerskant hielp het om heel concreet digitaal minder vaardige collega’s te ondersteunen. Later werden dat echte workshops. En tegenwoordig zijn er veel partijen die kunnen helpen, zoals Digivaardig in de zorg.



De gedachte erachter: We hebben met die digitale middelen een enorm capabel hulpmiddel gekregen. Maar anders dan bij de auto, waar we 20-25 lessen voor nemen en dan een officieel theorie- en praktijkexamen afleggen, is het bij digitale middelen vaak: “Hier heb je een handig ding, succes!” Daar moet echt verandering in komen.

Iedereen moet profiteren

Ik schreef eerder al over de beweging ‘digitale fitheid’. Die naam wil ik graag nog eens voor het voetlicht brengen. Digitale fitheid is geen bedrijf, school, organisatie, het is een beweging, waar wel een denktank achter zit, vormgegeven in een stichting. De beweging is opgericht door Martijn Aslander en Mark Meinema, en stelt zich ten doel “kennis, inzicht en vaardigheden te bieden om te zorgen dat iedereen profiteert van de verworvenheden van de netwerk- en informatiesamenleving.



In komende blogs wil ik graag inzoomen op de vijf pijlers van digitale fitheid en dan specifiek over de betekenis voor de zorg. Als reminder herhaal ik die pijlers eerst nog even:

Digitaal bewustzijn. Digitale hygiëne. Digitale vaardigheden. Persoonlijk kennismanagement (PKM). Digitaal welzijn.

Nieuwsgierig geworden? In het eerstvolgende blog zal ik nader ingaan op de eerste pijler, digitaal bewustzijn. Wordt vervolgd!