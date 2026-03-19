Diakonessenhuis: digitalisering vraagt ander leiderschap

Digitalisering is voor het Diakonessenhuis geen op zichzelf staand IT-thema meer, maar een strategische organisatiekeuze. Als onderdeel van een breed zorgnetwerk in de regio Utrecht werkt het ziekenhuis intensief samen met onder meer huisartsen, VVT-organisaties en andere ziekenhuizen zoals het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht. Die samenwerking is noodzakelijk: de zorgvraag groeit sneller dan de beschikbare capaciteit door vergrijzing, personeelstekorten en complexere aandoeningen.

In een gesprek met Frank Janssen (bestuurslid Diakonessenhuis) en Cornee Bos (CIO ad interim) in de aankomende tweede editie van ICT&health wordt duidelijk hoe urgent en uitdagend deze omslag is - en welke stappen het ziekenhuis nu zet. “Alleen door samen te werken in het netwerk komen we verder”, begint Janssen. “Vanuit dat ecosysteem kijken we ook naar ICT en digitalisering. Niet als first mover, maar als smart follower. We hoeven niet alles zelf te bedenken. Daar waar mogelijk trekken we samen op.”



Die netwerkgedachte krijgt concreet vorm in initiatieven zoals Trijn, gericht op digitale gegevensuitwisseling en patiëntgerichte innovaties. Tegelijkertijd ligt de grootste opgave intern: digitalisering moet organisatiebreed worden gedragen en vertaald naar uniforme processen.

Patiëntreis is versnipperd

De huidige patiëntreis laat zien waarom dat nodig is. Afdelingen gebruiken verschillende digitale middelen en werkwijzen, wat leidt tot versnippering en onduidelijkheid voor patiënten én zorgprofessionals.



“De manier waarop poli's bijvoorbeeld BeterDichtbij of mijnDiak inzetten verschilt ontzettend. Sommige afdelingen gebruiken digitale triage, andere niet,” stelt interim-CIO Bos. “Voor patiënten is dat niet uit te leggen, zeker niet voor mensen met meerdere aandoeningen die op meerdere afdelingen komen. En voor zorgprofessionals trouwens ook niet.” De conclusie is volgens Bos helder: uniformiteit is geen bureaucratische wens, maar een voorwaarde voor begrijpelijke, navolgbare en toekomstbestendige zorg.



Met het programma ‘Polikliniek van de toekomst’ werkt het Diakonessenhuis aan harmonisatie van processen en digitale ondersteuning. Doel is een herkenbare patiëntreis, ongeacht de afdeling, met ruimte voor variatie waar dat echt waarde toevoegt.

Transformatie mag pijn doen

Die omslag vraagt om ander leiderschap. Niet langer sturen op losse ICT-projecten, maar op organisatiebrede keuzes en standaardisatie van processen.



Janssen refereert aan een eerder discussie over digitalisering in het Diakonessenhuis. Hij stelde destijds dat transformeren pijn doet. Dat je soms “ja” moet zeggen tegen iets waarvan je nog niet precies weet hoe het eruitziet. Dat je niet kunt blijven redeneren vanuit het hier en nu. “Veel mensen vroegen om een businesscase voor de huidige situatie,” vertelt hij. “Maar dat is precies het probleem. Transformatie gaat niet over het hier en nu. Het gaat over de toekomst. Zo leren we van de collega ziekenhuizen als het bijvoorbeeld gaat om thuismonitoring of medicatie aan huis. Als een ‘smart follower’ dus.”

