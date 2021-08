Digitale zorg oplossingen en ondersteuning van Philips

De zorg heeft, zo bleek ook uit het de meest recente Future Health Index van Philips, zorg op afstand en artificiële intelligentie (AI) hoog op de lijst van (toekomstige) investeringen staan. De versnelde acceptatie en invoering van zorg op afstand en digitale zorg, aangedreven door de COVID-19 pandemie, heeft de basis gelegd voor digitalisering. Inmiddels geeft ruim driekwart (84%) van de leiders in de gezondheidszorg al aan dat zij de komende drie jaar willen investeren in predictieve zorgtechnologieën als AI.

Veerkracht voor de toekomst

Tijdens de COVID-19-pandemie konden veel leiders in de gezondheidszorg niet anders dan zich richten op acute behoeften en de voorbereiding op toekomstige crises. De resultaten van de onlangs gepubliceerde Future Health Index voor 2021 toonde aan dat leiders die werken aan zorginformatica positief gestemd zijn over het opbouwen van veerkracht voor de toekomst.

“In de afgelopen anderhalf jaar stonden zorgstelsels voor de uitdaging om te innoveren en op een andere manier zorg aan te bieden en specifiek te kijken hoe ze middelen konden inzetten om aan de behoeften van patiënten te voldoen. Door deze digitale transformatie verder te omarmen, kunnen zorgstelsels optimaal functioneren terwijl de patiënt centraal blijft staan”, vertelt Roy Jakobs, Chief Business Leader Connected Care bij Philips.

Digitale zorg oplossingen

De HealthSuite-oplossingen die Philips biedt op deze gebieden, maken nauwkeurige, collaboratieve, interoperabele en virtuele zorg mogelijk, in aansluiting op de Quadruple Aim: betere resultaten, een betere ervaring voor patiënten en personeel en lagere zorgkosten.

Een van de oplossingen behelst een systeem voor betere patiëntbewaking in de acute zorg dat bijdraagt aan de kwaliteit van die zorg, onder andere dankzij:

Naadloze integratie van actuele gegevens in het EPD vanuit meerdere bronnen, waaronder lab,

beeldverwerkingssystemen en apparaten van derden. Geavanceerde hulpmiddelen voor klinische besluitvorming die vroegtijdige waarschuwingen geven voor verslechtering.

Aangepaste alarmeringen op maat met als doel het voorkomen van alarmmoeheid en verbeteren van de responsetijd van zorgpersoneel.

Philips Care Collaboration

Ter ondersteuning van de digitale transformatie heeft Philips de Care Collaboration in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsaanpak die zorgorganisaties helpt om diepgaand inzicht te krijgen in hun uitdagingen en te bepalen hoe HealthSuite-oplossingen kunnen worden ingezet voor het gebruik van gegevens en workflows om optimale zorg te bieden aan de juiste patiënt, in de juiste setting, op het juiste moment.

“Wij willen laten zien hoe we ons inzetten om zorgorganisaties te begeleiden in de overgang naar dit nieuwe tijdperk van connected zorg en presenteren we onze geïntegreerde informatica-oplossingen, die onze klanten helpen de kwaliteit en efficiëntie van de zorg in het gehele zorgtraject te verbeteren”, aldus Jakobs.