Drie MedMij-labels uitgereikt: Hinq, Zorgdoc en Digi.me

Tot dusver hebben al 30 PGO’s het MedMij-label gehaald, waaronder nu ook ZorgDoc en Hinq. Maar om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen, moeten niet alleen PGO-leveranciers het label hebben. Ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op het afsprakenstelsel. Dat zijn er inmiddels zes. Asterisque was vorig jaar de eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders die zich deelnemer van MedMij mag noemen. Later volgden LSP+, Trombx en Ksyos.

De DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder) is een rol die beschreven is in het Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten namelijk niet alleen PGO-leveranciers het label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op het stelsel.

Twee rollen voor Zorgdoc

Zorgdoc haalde eerder ook al het MedMij-label met zijn gelijknamige PGO. Daarmee is Zorgdoc de eerste leverancier die beide rollen vervult in het afsprakenstelsel. Op de werking van het stelsel heeft dit overigens geen enkele invloed. Als Zorgdoc bij een zorgaanbieder de rol van DVZA vervult, kunnen alle PGO’s met het label daar gegevens ophalen, nu dus ook Digi.me.

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen een zorggebruiker en de zorgverleners en gezondheidsprofessionals. Alle partijen die eraan voldoen, mogen het label gebruiken. Het MedMij-label betekent dat gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van het afsprakenstelsel.

Nieuwe release MedMij

Sinds eind januari 2020 is een nieuwe versie van het Afsprakenstelsel gepubliceerd (release 1.2.0). De nu ‘verouderde’ versie 1.1.2 blijft voorlopig wel geldig. Zo kunnen alle deelnemers geleidelijk de veranderingen in versie 1.2.0 doorvoeren Er zijn sinds vorig jaar diverse regio’s (Utrecht, Asten, Zoetermeer) met een gecontroleerde live-gang. LSP+, een applicatie van LSP-beheerder VZVZ, treedt bij de drie gecontroleerde livegangen van het afsprakenstelsel op als DVZA.

Twee soorten dienstverleners kunnen MedMij-deelnemer worden:

Dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein (DVZA’s)

Zorgaanbieders werken met dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein. Zij zijn de leveranciers van informatiesystemen in een zorginstelling. Dienstverleners die deelnemen aan het afsprakenstelsel én zorgaanbieders met wie deze dienstverleners een overeenkomst hebben, zijn te herkennen aan het MedMij-label. Asterisque was in oktober 2019 de eerste DVZA.

Dienstverleners in het persoonlijke domein (DVP’s)

Zorggebruikers met een persoonlijke gezondheidsomgeving hebben te maken met een dienstverlener in het persoonlijke domein. Deze dienstverlener is veelal de leverancier van de PGO. Drimpy en Ivido waren in april 2019 de eerste PGO’s met een MedMij-label.