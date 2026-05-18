Eenheid in datakwaliteit met SNOMED

In ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en verpleeghuizen wordt dagelijks enorme hoeveelheden medische informatie gedeeld. Maar zolang zorgverleners verschillende termen gebruiken voor dezelfde aandoening of behandeling, blijven misverstanden op de loer liggen. Terminologiestandaard SNOMED moet daarin verandering brengen. De internationale medische standaard zorgt ervoor dat zorginformatie overal dezelfde betekenis heeft, ongeacht het systeem of de organisatie waarin gegevens worden vastgelegd. Daarmee moet de uitwisseling van patiëntgegevens veiliger, sneller en betrouwbaarder worden.

Bij de invoering van SNOMED draait het niet alleen om techniek, maar ook om begrip en acceptatie binnen de zorgsector. Daarom ontwikkelden Nictiz en een werkgroep met vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties een gezamenlijk communicatieverhaal. Het moet communicatieadviseurs helpen om zorgprofessionals in heldere taal uit te leggen wat SNOMED is, waarom het relevant is en wat het in de praktijk betekent voor het uitwisselen van medische gegevens. In ons magazine van december 2024 schreven we daarover ook een artikel.

Handreiking

De handreiking is nadrukkelijk bedoeld als basis voor communicatie richting verschillende doelgroepen binnen de zorg. Organisaties kunnen de inhoud aanpassen aan hun eigen achterban, terwijl de kernboodschap behouden blijft. Volgens de initiatiefnemers biedt dat de zekerheid dat informatie over SNOMED inhoudelijk klopt en breed is afgestemd binnen de sector.

Het document schetst waarom eenduidige medische terminologie volgens betrokken partijen onmisbaar is voor veilige en efficiënte gegevensuitwisseling in de zorg. Ook beschrijft het welke voordelen het gebruik van SNOMED moet opleveren, variërend van betere samenwerking tussen zorgverleners tot minder kans op interpretatiefouten. Daarnaast bevat de handreiking praktijkvoorbeelden, een overzicht van rollen en verantwoordelijkheden binnen de sector en informatie over ondersteuning, hulpmiddelen en relevante verwijzingen voor organisaties die met SNOMED aan de slag willen.

Community

Het SNOMED-communicatiedocument is beschikbaar via de zorgbrede community voor communicatieprofessionals. De handreiking is te vinden onder de sectie ‘Toolkits & losse communicatiemiddelen’ en vervolgens bij ‘Eenheid en kwaliteit van data’. Voor toegang is een gratis account vereist. Nieuwe aanmeldingen worden handmatig door een moderator verwerkt; de toelating kan volgens de organisatie tot ongeveer twee werkdagen duren.