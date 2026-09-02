Drie onderzoeken naar complexe vragen in de huisartsenzorg

Drie nieuwe onderzoeksprojecten moeten de komende jaren meer duidelijkheid geven over complexe vraagstukken in de huisartsenzorg. Het gaat om het behoud van persoonlijke continuïteit van zorg, het persoonlijker kiezen van bloeddrukverlagende medicatie en het terugdringen van overtesten. De projecten krijgen subsidie vanuit het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw en sluiten aan bij prioriteiten uit de Kennisagenda Huisartsenzorg. Voor de vraagstukken is uitgebreider onderzoek nodig.

Persoonlijke continuïteit betekent dat een patiënt een vaste huisarts heeft die hem of haar kent en volgt. Juist die continuïteit neemt af. In het project van Vincent van Vugt van Amsterdam UMC wordt onderzocht hoe die continuïteit beter kan worden behouden en versterkt. De onderzoekers ontwikkelen daarvoor twee toepassingen.

Zo wordt de Navigator onderdeel van het huisartsinformatiesysteem en moet huisartsen inzicht geven in de continuïteit binnen hun praktijk, met gerichte adviezen voor verbetering. De Vuurtoren is bedoeld voor beleidsmakers en moet laten zien welke invloed veranderingen in de huisartsenzorg, zoals digitale toepassingen, hebben op de continuïteit.

Persoonlijke keuze bloeddrukmedicatie

Bijna een op de zes Nederlanders heeft een hoge bloeddruk. Om de behandeling daarvan te verbeteren, ontwikkelen onderzoekers onder leiding van Erik Bischoff van het Erasmus MC digitale beslisondersteuning voor huisarts en patiënt.

De toepassing maakt gebruik van patiëntgegevens en moet helpen om samen een weloverwogen keuze te maken voor bloeddrukverlagende medicatie. Het onderzoek richt zich daarmee op de vraag hoe data kunnen bijdragen aan een behandeling die beter aansluit bij de individuele patiënt.

Wanneer is testen nodig?

Het derde project richt zich op overtesten in de huisartsenpraktijk. De diagnostische mogelijkheden nemen toe, maar niet ieder onderzoek is nodig. Onnodige diagnostiek kan bovendien leiden tot ongerustheid bij patiënten en extra werk voor huisartsen.

Onderzoekers onder leiding van Jochen Cals van Maastricht University brengen daarom in kaart hoe vaak overtesten voorkomt en waarom huisartsen en patiënten toch voor diagnostiek kiezen. De uitkomsten moeten helpen om onnodige onderzoeken te voorkomen en huisartsen beter te ondersteunen bij diagnostische keuzes.

Onderzoek complexe kennisvragen

De drie projecten vallen binnen het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde onder de complexe kennisvragen. Daarbij gaat het om vraagstukken waarbij meerdere factoren en niveaus tegelijk een rol spelen. Zo kunnen gedragsverandering bij huisartsen of patiënten, veranderingen binnen organisaties en verschillende uitkomstmaten onderdeel zijn van het onderzoek. Ook kan de aanpak tijdens het onderzoek worden aangepast.

Het programma maakt onderscheid tussen enkelvoudige en complexe kennisvragen, omdat voor die laatste categorie een ander type onderzoek nodig is. De drie projecten moeten zo bijdragen aan meer kennis over vraagstukken waarvoor een eenvoudig antwoord niet voorhanden is.

In februari van dit jaar schreven we ook over een onderzoek naar de toekomst van diagnostiek in de eerstelijnszorg. Daarin brachten onderzoekers samen met patiënten, huisartsen en medisch specialisten in kaart waar volgens hen de belangrijkste knelpunten en kansen liggen in het diagnostisch proces. Niet de technologie zelf, maar de ervaringen en behoeften van de eindgebruikers stonden daarbij centraal. Het onderzoek, Exploring the future of the diagnostic process in primary care, is inmiddels gepubliceerd in BMC Health Services Research.