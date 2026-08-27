Nieuw lab moet radionuclidetherapie preciezer maken

VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, heeft in Delft een nieuw radionuclidenlaboratorium geopend. Het laboratorium gaat onafhankelijke meetstandaarden ontwikkelen waarmee ziekenhuizen de dosering bij radionuclidetherapie nauwkeuriger en op dezelfde manier kunnen bepalen. Daarmee moet onder meer de verdere ontwikkeling van patiëntspecifieke kankerbehandelingen worden ondersteund.

Bij radionuclidetherapie worden radioactieve stoffen gebruikt om kankercellen gericht te behandelen. Naarmate deze therapieën vaker worden toegepast, wordt het volgens VSL belangrijker om de toegediende dosis nauwkeurig op de individuele patiënt af te stemmen. Betrouwbare en onderling vergelijkbare metingen zijn daarvoor essentieel.

Dezelfde meetstandaard voor ziekenhuizen

Met de toekomstige meetstandaarden moeten zowel academische centra als andere ziekenhuizen toegang krijgen tot dezelfde herleidbare kalibraties en gestandaardiseerde procedures. Het doel is dat doseringen onafhankelijk van de behandellocatie volgens dezelfde meetbasis worden vastgesteld.

Het nieuwe laboratorium moet daarnaast bijdragen aan betrouwbaardere diagnostiek en de ontwikkeling en introductie van nieuwe geneesmiddelen en medische technologie. De infrastructuur biedt mogelijkheden om meettechnieken voor nieuwe radionuclidetherapieën te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Het laboratorium vormt onder meer de basis voor de onderzoeksprogramma's eTRAIN en UNRANU. Binnen het Europese eTRAIN wordt gewerkt aan internationale herleidbaarheid van metingen. Hierdoor moet een dosis bijvoorbeeld in Nederland volgens dezelfde standaard kunnen worden bepaald als elders in Europa.

UNRANU is een door NWO gefinancierd Nederlands onderzoeksprogramma dat wetenschappelijk bewijs wil verzamelen over welke radionucliden het meest geschikt zijn voor specifieke patiënten. Daarmee moet een verdere stap worden gezet richting gepersonaliseerde kankerbehandeling.

Samenwerking rond radionuclidetherapie

Het laboratorium maakt deel uit van een bredere onderzoeks en innovatieketen rond radionuclidetherapie. Daarbij zijn onder meer Radboudumc en Erasmus MC betrokken bij preklinisch en klinisch onderzoek naar nieuwe behandelingen. TU Delft doet onderzoek naar nieuwe productietechnieken voor radionucliden. Ook het RIVM, NWO, NRG Pallas, producenten van radionucliden en meetapparatuur en patiëntenorganisaties maken deel uit van het netwerk.

Volgens Jacco de Pooter, Principal Scientist bij VSL, is samenwerking tussen deze partijen noodzakelijk om nauwkeurige metingen daadwerkelijk te vertalen naar betere patiëntenzorg. "Zonder precieze meting is er geen veilige behandeling", stelt hij.

Door metrologie te verbinden met klinisch onderzoek, technologieontwikkeling en de productie van radionucliden moet het nieuwe laboratorium bijdragen aan een betrouwbare basis voor de verdere ontwikkeling van radionuclidetherapie. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op veiligheid en nauwkeurigheid, maar ook op het mogelijk maken van steeds beter op de individuele patiënt afgestemde behandelingen.

Eerder onderzoek

In 2022 hebben onderzoekers van Radboudumc binnen het UNRANU programma onderzoek gedaan naar hoe radionuclidentherapie verder kan worden ontwikkeld voor de behandeling van uitgezaaide kanker. Het project, onder leiding van Frank Nijssen, ontvangt 5,3 miljoen euro uit het Perspectief programma van NWO. Bij radionuclidentherapie krijgen patiënten radioactieve stoffen toegediend die tumoren in het lichaam opzoeken en deze lokaal van binnenuit bestralen.

In dat onderzoek werd onder andere gekeken naar de invloed van het immuunsysteem op de werkzaamheid van de behandeling. Hiervoor bestudeerden de onderzoekers samen met ketenpartners onder meer tumorcellen en organoïden en ontwikkelden zij tumormodellen. Daarmee wilden ze beter begrijpen hoe radionucliden tumorcellen vernietigen en de basis konden leggen voor effectievere, meer gepersonaliseerde radionuclidentherapie.