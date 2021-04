Euregionaal project voor innovatieve revalidatietechnologie

In de klinische centra werd de afgelopen drie jaar samen met patiënten gewerkt aan de ontwikkeling, testen, onderzoeken en valideren van nieuwe concepten en producten op het gebied van revalidatietechnologie. Dat gebeurde in samenwerking met co-creatie via het zogenaamde i2-CoRT-netwerk. Doel van die samenwerking was de revalidatie verdere meerwaarde te geven.

Op 20 april presenteerden klinische experts, organisaties en onderzoekers hun gezamenlijke ideeën, ontwikkelingen en producten op dit gebied. Dat gebeurde tijdens het afsluitend symposium “Innovation and implementation of complex rehabilitation technology: state-of-the-art, ideas and solutions”. Een van de producten die daar gepresenteerd werden is een robotsysteem dat gebruikt wordt in de kernindustrie en aangepast is voor het trainen van de armfunctie van mensen na een beroerte.

Uitbreiding klinische testcentra

Inmiddels zijn de plannen voor het doorzetten en verder uitbreiden van de drie Euregionale klinische centra al uitgewerkt. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de voorbereiding van samenwerkingen met lokale en (EU-)regionale overheden. Doel van die uitbreidingen is het ondernemerschap, de bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van revalidatietechnologie in de (EU-)regio te bevorderen.

De klinische experts, organisaties en onderzoekers verwachten bovendien dat zij in de toekomst met de huidige en nieuwe partners verder kunnen werken aan de ontwikkeling, verbetering en het adequaat implementeren van revalidatietechnologie oplossingen voor patiënten en hun behandelaren.

Mogelijkheden voor revalidatietechnologie

Het ontwikkelen en implementeren van technologische innovaties biedt veel mogelijkheden in de revalidatie. Voorbeelden daarvan zijn niet alleen robots en sensoren, maar ook nieuwe materialen en productieprocessen. Nieuwe vormen van revalidatietechnologie kunnen ingezet worden om de patiënt beter helpen bij thuistraining of beter ondersteunen in het dagelijks leven.

Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van een sensortechnologie waarmee ook in de thuissituatie beoordeeld kan worden hoe goed patiënten hun oefeningen uitvoeren. Bijkomend voordeel, ook niet onbelangrijk met de voortdurend stijgende zorgkosten, is dat deze technologische innovaties tot mogelijke besparingen op de behandelkosten kunnen leiden.

Het Euregionale netwerk i2-CoRT, waar onder andere Adelante deel van uitmaakt, verbindt gezondheidszorg, innovatie van revalidatietechnologie en wetenschappelijke kennis met de steun van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn-programma. Adelante ontving enkele maanden geleden nog een omvangrijke subsidie vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Daarmee kan de revalidatiekliniek haar plan voor revalidatie op afstand en de uitrol van e-health toepassingen verder uitbouwen.