Datagedreven zorgbemiddeling moet wachttijden verkorten

De toegankelijkheid van de Nederlandse zorg staat onder druk door oplopende wachttijden en aanhoudende personeelstekorten. Tegelijkertijd groeit het inzicht in beschikbare zorgcapaciteit. De uitdaging verschuift daarmee van het verzamelen van data naar het effectief inzetten ervan in de patiëntreis. Volgens Art Beuting van Coöperatie VGZ ligt daar een belangrijke sleutel voor verbetering van doorstroming in de zorg.

Traditioneel was zorgbemiddeling vooral reactief en telefonisch georganiseerd. Steeds vaker wordt dit proces ondersteund door digitale en datagedreven toepassingen. Patiënten krijgen bijvoorbeeld al tijdens of direct na een verwijzing inzicht in alternatieve zorgaanbieders met kortere wachttijden. Daarbij speelt ook de geografische context een rol, net als de opkomst van digitale zorgvormen, zoals online ggz-behandelingen.

Gerichter begeleiden

Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om patiënten gerichter te begeleiden naar passende zorg. Tegelijkertijd blijkt dat inzicht alleen niet voldoende is om gedrag te veranderen. Actieve begeleiding blijft nodig om patiënten daadwerkelijk te laten kiezen voor alternatieven, bijvoorbeeld buiten de eigen regio.

Een structureel knelpunt is de ongelijke verdeling van zorgcapaciteit. Patiënten blijven vaak binnen bekende verwijspatronen, terwijl elders capaciteit beschikbaar is. Door data beter te benutten kan deze mismatch zichtbaar worden gemaakt. De vraag blijft echter in hoeverre patiënten bereid zijn om voor kortere wachttijden andere keuzes te maken, zoals reizen naar een andere aanbieder.

Innovaties in het verwijsproces

Ook het verwijsproces zelf vormt een belemmering. Patiënten die willen overstappen naar een andere zorgaanbieder moeten vaak opnieuw langs de huisarts voor een verwijzing. In samenwerking met ZorgDomein werkt VGZ aan een oplossing waarbij herverwijzen binnen de bestaande infrastructuur mogelijk wordt.

De oorspronkelijke verwijzing blijft daarbij geldig, terwijl patiënten sneller kunnen doorstromen naar een alternatieve aanbieder. Dit vermindert de administratieve druk in de eerstelijnszorg en vergroot de regie van de patiënt.

Nieuwe impuls door AZWA

Met de invoering van het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord per april 2026 wordt verwacht dat wachttijdinformatie breder beschikbaar komt, onder meer in de medisch-specialistische zorg en de ggz. Hierdoor kunnen patiënten eerder en gerichter worden geïnformeerd over alternatieven. Dit biedt ruimte voor zowel digitale zelfregie als intensievere begeleiding voor patiënten die dat nodig hebben.

De inzet van data vraagt om zorgvuldigheid, zeker gezien de gevoeligheid van gezondheidsinformatie. Technologie speelt hierbij een faciliterende rol. Platforms zoals Salesforce worden ingezet om data uit verschillende bronnen te combineren en interacties te personaliseren. Tegelijkertijd blijft expliciete toestemming van patiënten essentieel en vormt de balans tussen personalisatie en privacy een belangrijk aandachtspunt.

De ontwikkelingen wijzen op een verschuiving van formele keuzevrijheid naar actief ondersteunde keuzes. Niet alleen de beschikbaarheid van zorg is bepalend, maar vooral de mate waarin patiënten worden geholpen om tijdig de juiste zorg te vinden. Daarmee komt de rol van data en digitale ondersteuning steeds nadrukkelijker aan de voorkant van het zorgproces te liggen.