Frankrijk zet streep door betaalde voorrang bij teleconsultaties

Franse teleconsultatieplatforms moeten uiterlijk 1 oktober stoppen met betaalde opties waarmee patiënten sneller toegang krijgen tot een arts. Het ministerie van Volksgezondheid beschouwt dergelijke digitale fast lanes als strijdig met gelijke toegang tot zorg, medische deontologie en de voorwaarden waaronder teleconsultaties via de Franse zorgverzekering kunnen worden vergoed.

De maatregel volgt op betaalde voorrangsopties die sommige platformen aanboden in online wachtrijen en teleconsultatiecabines. Patiënten konden tegen een extra bedrag direct of sneller een arts spreken, terwijl anderen in dezelfde digitale wachtrij bleven wachten. Franse vakmedia meldden bedragen van enkele euro's tot maximaal twintig euro.

Geen nieuwe wet maar een duidelijke handhavingsgrens

Het gaat niet om een nieuwe algemene Franse wet die op 1 oktober in werking treedt. Het ministerie heeft de betrokken aanbieders een uiterste datum gegeven om hun werkwijze in overeenstemming te brengen met het bestaande kader voor teleconsultatiebedrijven. Wie de betaalde voorrang handhaaft, kan een procedure tot intrekking van de verplichte erkenning tegemoetzien. Zonder die erkenning kunnen teleconsultaties van artsen in loondienst bij een platform niet via de Franse zorgverzekering worden vergoed.

De Franse regels bieden ruimte voor betaalde aanvullende diensten, zolang die werkelijk aanvullend zijn. Een digitale kluis of begeleiding na afloop van een consult kan daar bijvoorbeeld onder vallen. De Franse overheid trekt nu expliciet de grens waar zo'n dienst invloed krijgt op de toegang tot de arts: een snellere plaats in de wachtrij is geen losstaand gemak, maar onderdeel van de zorgtoegang zelf.

Wat Nederland hiervan kan leren

De Franse maatregel geldt niet in Nederland en Nederland kent voor zover bekend geen vergelijkbaar expliciet verbod op betaalde voorrang in een digitale zorgwachtrij. Toch is de vraag ook hier relevant. Digitale zorg wordt steeds vaker onderdeel van de reguliere toegang tot huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuiszorg en farmaceutische zorg. Platforms kunnen patiënten gericht routeren, wachttijden inzichtelijk maken en beschikbare capaciteit beter benutten. Dat is waardevol, mits de prioritering medisch en transparant gebeurt.

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Iedereen heeft recht op dezelfde verzekerde zorg uit het basispakket; welke zorg op dat moment passend is, verschilt uiteraard per patiënt. Juist daarom is het belangrijk onderscheid te maken tussen medische prioriteit en commerciële prioriteit. Urgentie, kwetsbaarheid, continuiteit van zorg en de noodzaak van vervolgzorg kunnen een reden zijn om iemand eerder te helpen. Betaalvermogen niet.

De Franse casus laat bovendien zien dat digitale innovatie niet alleen over privacy, interoperabiliteit of technische veiligheid gaat. Ook het commerciële ontwerp van een platform doet ertoe. Een extra knop voor een sneller consult lijkt een kleine productkeuze, maar verandert in een zorgcontext de verdeling van een schaars goed: tijd van een zorgprofessional.

Technologie moet schaarste oplossen, niet te gelde maken

Dat betekent niet dat digitale zorg geen verdienmodel mag kennen. Ontwikkeling, beheer en veilige implementatie kosten geld. Maar de prikkel moet liggen bij aantoonbaar betere toegang, betere diagnostiek, minder risico's, minder onnodige zorg en meer tijd voor de professional, niet bij het vermarkten van een plaats in de wachtrij.

Technologie maakt zorg ook niet vanzelf goedkoper of personeelsarmer. Winst ontstaat pas wanneer digitale ondersteuning leidt tot minder administratieve handelingen, minder dubbel werk, minder fouten en beter passende zorg - en wanneer organisaties die vrijgespeelde capaciteit daadwerkelijk anders organiseren. De opgave is dus niet minder professionals, maar minder tijdverlies en meer ruimte voor professioneel oordeel en menselijk contact.

Voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en toezichthouders ligt hier een concrete agenda. Maak duidelijk welke digitale aanvullende diensten losstaan van zorgtoegang. Zorg dat digitale wachtrijen en triage uitlegbaar zijn. Borg een volwaardig alternatief voor mensen die niet digitaal kunnen of willen deelnemen. En toets innovaties op uitkomsten voor patiënten, professionals en betaalbaarheid - niet alleen op nieuwe digitale activiteit.

Frankrijk heeft een scherpe grens getrokken. De bredere Europese vraag is nu of andere landen wachten tot betaalde prioriteit een normaal platformmodel is geworden, of vooraf vastleggen welke publieke waarden in digitale zorg niet onderhandelbaar zijn.