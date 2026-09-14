Nieuwe subsidie voor digitale en hybride zorg beschikbaar

Zorgorganisaties kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor de implementatie en opschaling van digitale en hybride zorg. ZonMw heeft daarvoor twee nieuwe Transformatie-impulsen geopend. De eerste regeling biedt maximaal 50.000 euro voor het implementeren of opschalen van digitale en hybride zorg- en ondersteuningsprocessen. De tweede stelt maximaal 20.000 euro beschikbaar voor samen beslissen over digitale en hybride zorg. Met de nieuwe subsidierondes wil ZonMw zorgorganisaties ondersteunen bij het verder toepassen van digitale en hybride zorg.

Welke regeling passend is, hangt af van het doel van het project en de sector waarin de organisatie actief is. Aanvragen kan tot 3 november 2026. De Transformatie Impuls voor digitale en hybride zorg is bedoeld voor organisaties die een digitaal of hybride zorg- of ondersteuningsproces willen implementeren of opschalen. De regeling staat open voor organisaties binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De tweede regeling, de Transformatie Impuls Samen Beslissen over Digitale en Hybride zorg, richt zich op het structureel toepassen van samen beslissen over digitale en hybride zorg. Hiervoor kunnen organisaties binnen onder meer de Zvw, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet en Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) een aanvraag indienen. Organisaties mogen voor beide regelingen een aanvraag indienen. Hetzelfde project of dezelfde activiteit mag echter niet vanuit beide Transformatie-impulsen worden gefinancierd.

Bijdragen aan implementatie en opschaling

Binnen de tweede ronde van de Transformatie Impuls voor digitale en hybride zorg is maximaal 50.000 euro subsidie beschikbaar. Een project duurt minimaal zes en maximaal twaalf maanden. De subsidie kan worden gebruikt voor verschillende activiteiten die bijdragen aan implementatie en opschaling. Het gaat onder meer om het invoeren of opschalen van innovaties die zich al in de praktijk hebben bewezen. Ook het ontwikkelen van materialen die de implementatie ondersteunen, het borgen van kennis in bijvoorbeeld richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en het delen van kennis tussen professionals vallen hieronder.

Een combinatie van deze activiteiten is mogelijk. Samenwerking is daarbij een voorwaarde. De aanvragende organisatie moet samenwerken met een andere partij. Daarnaast moet een bestaande netwerk-, samenwerkings- of ondersteuningsorganisatie bij het project worden betrokken. ZonMw organiseert op 15 en 29 september 2026, van 12.00 tot 12.30 uur, online informatiebijeenkomsten over deze subsidieoproep.

Samen beslissen

Voor organisaties die samen beslissen over digitale en hybride zorg een vaste plek willen geven in de praktijk, is maximaal 20.000 euro beschikbaar. Projecten mogen maximaal zes maanden duren. Met de subsidie kunnen minimaal één en maximaal twee interne medewerkers worden vrijgespeeld voor werkzaamheden rond het implementeren of opschalen van samen beslissen. Een deel van het budget kan daarnaast worden ingezet voor het inhuren van externe expertise op het gebied van samen beslissen, implementatie en opschaling.

Ook bij deze regeling is samenwerking verplicht. De organisatie werkt tijdens het project samen met minimaal één bestaande netwerk-, samenwerkings- of ondersteuningsorganisatie. De regeling staat open voor zowel nieuwe als eerdere aanvragers binnen de subsidielijn ‘Samen Beslissen over Digitale en Hybride Zorg’. Organisaties die al eerder subsidie ontvingen, kunnen voortbouwen op eerder behaalde resultaten. Nieuwe aanvragers worden aangemoedigd om bestaande kennis en ervaringen te benutten. Voor deze subsidieoproep zijn online informatiebijeenkomsten gepland op 16 en 30 september 2026, van 12.00 tot 12.30 uur.

Aanvragen tot 3 november

Beide subsidierondes zijn inmiddels geopend. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 3 november 2026 om 14.00 uur. ZonMw behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het beschikbare budget eerder is uitgeput, kan een regeling vóór de deadline sluiten. Organisaties die een aanvraag willen indienen, doen er volgens ZonMw goed aan de voorwaarden van de betreffende subsidieoproep vooraf zorgvuldig door te nemen.

Vragen kunnen worden gesteld tijdens de online informatiebijeenkomsten. Daarnaast is ZonMw op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 070 - 349 50 04. Vragen kunnen ook per e-mail worden gesteld via zorgvoorinnoveren@zonmw.nl.

Eerder schreven we ook al over de ZonMw-subsidieregeling die zich richt op het samen beslissen over digitale en hybride zorg. De regeling is bedoeld om patiënten en zorgverleners gezamenlijk te laten bepalen welke vorm van zorg het beste past bij de situatie van de patiënt. Daarbij ligt de nadruk op het structureel opnemen van digitale zorg in bestaande zorgprocessen, onder meer door werkafspraken en zorgpaden hierop aan te passen.