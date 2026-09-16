Nij Smellinghe zet iPads in voor afasietherapie

Patiënten met afasie in ziekenhuis Nij Smellinghe kunnen sinds enkele weken gebruikmaken van een digitaal programma als aanvulling op hun logopedietherapie. Met de nieuwe werkwijze krijgen zij meer mogelijkheden om zelfstandig en intensiever te oefenen tijdens hun revalidatie. De uitbreiding is mogelijk gemaakt door een donatie van de Vrienden van Nij Smellinghe, die vier iPads met bijbehorende software beschikbaar stelden.

Logopedist Veronie de Blaauw, die de aanvraag deed, vertelt enthousiast: “Met de nieuwe software op de iPads verhogen we de intensiteit van de therapie voor deze patiëntengroep.”

Helpt bij overstap

Afasie kan ontstaan na bijvoorbeeld een beroerte of ander niet-aangeboren hersenletsel en leidt tot problemen met het begrijpen of gebruiken van taal. Patiënten verblijven na het letsel tijdelijk op de afdeling Neurologie van Nij Smellinghe, voordat zij verder revalideren. Volgens De Blaauw helpt het digitale programma om al tijdens de ziekenhuisopname intensiever te oefenen, waardoor de overstap naar therapie in een revalidatiecentrum soepeler kan verlopen.

Tijdens hun opname krijgen patiënten met afasie logopedie, met oefeningen onder begeleiding van een logopedist en opdrachten om zelfstandig te maken. Dankzij het nieuwe digitale programma kunnen sommige patiënten daar in het ziekenhuis extra mee oefenen. Volgens De Blaauw reageren zij enthousiast op die mogelijkheid en zijn ze gemotiveerd om zelfstandig met de iPad aan de slag te gaan. De focus ligt daarbij op een vroege start van de behandeling, zodat de overgang naar revalidatietherapie gemakkelijker verloopt.

De Stichting Vrienden van Nij Smellinghe ondersteunt projecten en voorzieningen die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget kunnen worden bekostigd. Het doel is om het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis aangenamer te maken. In dit geval maakte de stichting de aanschaf van vier iPads en de bijbehorende software voor de logopedische behandeling van afasiepatiënten mogelijk.

Inzet digitale middelen

Tijdens de coronacrisis deed de iPad zijn intrede bij GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg voor Eindhoven en omgeving). Dankzij een donatie van 50.000 euro van de Philips Foundation kon de zorginstelling destijds 100 iPads voor klinische cliënten aanschaffen. De tablets werden tijdens de coronacrisis ingezet om via beeldbellen contact met zorgverleners, familie en vrienden mogelijk te maken, toen fysiek bezoek sterk beperkt was.

De inzet van digitale middelen om patiënten zelfstandiger aan hun herstel te laten werken, is ook niet nieuw bij Nij Smellinghe. ICT&health schreef in 2022 al over de introductie van Virtual Fracture Care in het ziekenhuis. Met deze methode en bijbehorende app kunnen patiënten met een ongecompliceerde botbreuk of ander stabiel letsel thuis oefeningen doen en aan hun herstel werken, waardoor controles in het ziekenhuis niet altijd nodig zijn. De toepassing werd destijds volgens eigen zeggen als eerste in Friesland ingezet bij Nij Smellinghe.