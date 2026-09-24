Digitale zorg thuis vraagt om meer dan technologie

Zuyderland en de Open Universiteit (OU) verbinden zich aan een leerstoel Digitale zorg thuis, dat werd eerder deze maand bekendgemaakt rondom de oratie als hoogleraar Digitale zorg thuis aan de OU van Zuyderland bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp. Daarmee krijgt een onderwerp dat vaak wordt behandeld als verzameling van pilots, apps en beeldbelcontacten een bredere onderzoeksvraag: hoe organiseer je zorg buiten de instelling zo dat deze voor patiënten, professionals en organisaties ook werkelijk werkt?

Dat is een relevante verschuiving. De discussie over hybride zorg gaat nog te vaak over de toepassing zelf. Thuismonitoring, digitale begeleiding en consulten op afstand zijn dan afzonderlijke interventies die boven op de bestaande zorg komen. De leerstoel plaatst juist de inrichting van het zorgmodel centraal: verantwoordelijkheden, werkprocessen, opleiding, toegankelijkheid en de ervaring van patiënten.

Zorg verplaatsen is niet hetzelfde als zorg vernieuwen

De druk op personeel en capaciteit maakt zorg dichter bij huis urgent. Digitale ondersteuning kan patiënten helpen om langer zelfstandig te leven en kan fysieke contacten gerichter maken. Maar het verplaatsen van een deel van de zorg naar huis maakt een proces niet vanzelf efficiënter. Zonder heldere afspraken ontstaan extra meldingen, nieuwe registratielast en een onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden.

De fundamentele vragen zijn daarom praktisch. Wie beoordeelt een afwijkende meetwaarde? Welke signalen vragen direct om actie en welke kunnen wachten? Hoe worden digitale en fysieke contactmomenten op elkaar afgestemd? En hoe voorkom je dat de patiënt zelf de coördinator wordt van een netwerk van huisarts, ziekenhuis, wijkverpleging, mantelzorg en digitale leveranciers?

Een leerstoel biedt ruimte om deze vragen systematisch te onderzoeken, in plaats van uitsluitend vanuit afzonderlijke technologieprojecten te beantwoorden. Niet iedere patiënt, aandoening of levenssituatie past bij dezelfde hybride aanpak. Digitale vaardigheden, taal, inkomen, woonomgeving, sociale steun en gezondheidsvaardigheden beïnvloeden de toegankelijkheid. Een schaalbaar model moet die verschillen expliciet meenemen, anders wordt digitale zorg voor sommigen een verbetering en voor anderen een extra drempel.

Werkvloer en opleiding horen in hetzelfde ontwerp

Voor professionals verandert hybride zorg de inhoud van het werk. Verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners krijgen te maken met informatie die continu beschikbaar komt, andere momenten van contact en nieuwe vormen van triage. Dat vraagt om duidelijke klinische afspraken, maar ook om tijd, competenties en een reële kijk op de werkbelasting.

Juist daar ligt een belangrijke onderzoeksopgave. Digitale zorg moet niet worden beoordeeld op het aantal aangesloten patiënten of actieve accounts, maar op uitkomsten die er in de praktijk toe doen: ervaren toegankelijkheid, veiligheid, kwaliteit van leven, continuïteit, bereik van kwetsbare groepen en effecten op het werkproces. Ook de kosten en benodigde coördinatie moeten daarin zichtbaar worden. Een technologie kan medisch zinvol zijn en toch niet opschaalbaar blijken wanneer de organisatie er structureel niet op is ingericht.

De leerstoel kan bovendien een brug slaan naar het onderwijs. De volgende generatie professionals moet leren werken in zorgpaden waarin fysieke, digitale en sociale ondersteuning elkaar aanvullen. Dat gaat over het interpreteren van signalen, samenwerken over organisatiegrenzen heen en het voeren van een goed gesprek wanneer contact deels digitaal verloopt.

Van pilot naar een houdbaar zorgmodel

Nederland heeft inmiddels ruime ervaring met thuismonitoring en digitale begeleiding. De uitdaging is niet meer of er toepassingen bestaan, maar onder welke voorwaarden zij duurzaam onderdeel kunnen worden van reguliere zorg. Dat vraagt om gezamenlijke keuzes van zorgorganisaties, financiers, opleiders, patiënten en technologiepartners.

Zuyderland en de Open Universiteit kiezen met deze leerstoel voor die bredere benadering. De betekenis ervan zal afhangen van de onderzoeksagenda en de verbinding met de praktijk. De inzet is niet bewezen effect van digitale zorg thuis in alle situaties; die effecten moeten per toepassing en patiëntgroep worden vastgesteld. Wel markeert de leerstoel een noodzakelijke stap: hybride zorg behandelen als een zorgtransformatie, niet als een extra digitaal kanaal.