Geactualiseerde MedMij Roadmap voor beter gevulde PGO’s

MedMij heeft haar meerjarenplan, de MedMij Roadmap, vernieuwd. In het geactualiseerde overzicht staat hoe de organisatie de komende jaren werkt aan persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die rijker gevuld, beter te begrijpen en waardevoller zijn binnen het zorgproces. De aangepaste planning bevat onder meer de komst van een validatiestraat, uitgebreidere gegevensdiensten en nieuwe functionaliteiten die vanaf 2026 beschikbaar worden.

Met de MedMij Roadmap laat MedMij zien welke stappen nodig zijn om PGO’s verder te ontwikkelen tot betrouwbare en bruikbare hulpmiddelen voor zowel burgers als zorgprofessionals. De toevoeging van een validatiestraat moet de kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling verbeteren. Ook worden gedetailleerdere gegevensdiensten toegevoegd, waardoor PGO-gebruikers toegang krijgen tot meer specifieke medische informatie. Vanaf 2026 komen bovendien nieuwe functies beschikbaar die de gebruikservaring verder moeten versterken. Op deze manier kunnen burgers hun PGO actiever inzetten in het zorgproces.

MedMij Register

Voor een veiliger en betrouwbaarder netwerk wordt een nieuw MedMij Register geïntroduceerd. Vanaf 2026 zijn alle data hierin geïntegreerd, wat zorgt voor overzicht en transparantie. Ook worden acceptatie en kwalificatie vervangen door een validatiestraat, waardoor het toetredingsproces eenvoudiger en sneller verloopt. Halverwege 2026 verschijnt doelgroepgerichte informatie over gegevensuitwisseling, zodat gebruikers en zorgverleners beter zijn geïnformeerd.

Vanaf 2026 start MedMij met een testfase voor zogenoemde ‘granulaire gegevensdiensten,’ waarmee gebruikers in hun PGO meer gepersonaliseerde en gedetailleerde informatie kunnen inzien. Daarnaast worden in datzelfde jaar nieuwe typen zorggegevens beschikbaar verwacht, waaronder pathologieverslagen, resultaten van bevolkingsonderzoeken, gegevens uit de langdurige zorg, reizigersvaccinaties en paramedische informatie.

Patiëntvriendelijke termen

Tot slot werkt MedMij aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het gebruiksgemak van de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). In de PGO worden patiëntvriendelijke termen geïntroduceerd en krijgen burgers meer mogelijkheden om hun PGO actief te gebruiken binnen het zorgproces. Vanaf de tweede helft van 2026 worden hiervoor nieuwe modules in gebruik genomen, zoals functionaliteiten waarmee gebruikers bijvoorbeeld zelf vragenlijsten kunnen invullen.

Groeimodel

In de ontwikkeling van de MedMij Roadmap werkt MedMij samen met het ministerie van VWS, de PGO-ontwikkelpartners, de MedMij-deelnemers en het zorgveld aan de ambitie dat iedere Nederlander die dat wil, kan beschikken over een veilige, gebruiksvriendelijke en goedgevulde PGO. MedMij blijft luisteren naar de wensen van gebruikers, zorgverleners en leveranciers en past de plannen daar voortdurend op aan.

Zo werd deze week ook bekend dat de huisartsenkoepels NHG, LHV en InEen samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een intentieverklaring ondertekend voor méér en betere inzage in huisartsgegevens voor inwoners via de PGO’s.

Daarmee zetten de partijen een belangrijke stap binnen MeerMed, het VWS-initiatief dat databeschikbaarheid in de zorg wil versnellen én verbeteren.