Helpdesk Digitale Zorg, MijnRGS, bestuurlijke benoemingen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Heldesk Digitale Zorg bij het Radboudumc, de nieuwe functies voor herregistraties via MijnRGS en de eerste door een robot uitvoerde longoperatie bij Noordwest Ziekenhuisgroep. Verder aandacht voor de herbenoeming van de bestuursvoorzitter van de NWO, twee nieuwe RvT-leden bij Ziekenhuis Rivierenland en twee nieuwe bestuursleden voor de Federatie Medisch Specialisten.

Helpdesk Digitale Zorg Radboudumc

Het Radboudumc heeft een Helpdesk Digitale Zorg opgezet om patiënten te ondersteunen bij het gebruik van digitale zorgtoepassingen, zoals het patiëntenportaal mijnRadboud en videogesprekken. De helpdesk biedt hulp bij praktische vragen, bijvoorbeeld over inloggen of het installeren van software, en is zowel telefonisch als in het ziekenhuis bereikbaar.

Met dit initiatief wil het Radboudumc bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen, aangezien digitale vaardigheden niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Tijdens de Week van de Gezondheidsverschillen wordt extra aandacht besteed aan dit thema, onder meer met een interactieve ‘Escapekoffer Digitale Inclusie’ die medewerkers bewust maakt van de uitdagingen van digitale zorg. Tegelijkertijd benadrukt het ziekenhuis dat digitale zorg geen verplichting is: patiënten kunnen ervoor kiezen om informatie op papier te ontvangen. Zo wil het Radboudumc zorg toegankelijk houden voor iedereen, ongeacht digitale vaardigheden.

MijnRGS

MijnRGS is uitgebreid met nieuwe functies om herregistratie eenvoudiger en veiliger te regelen. Communicatie en gegevensuitwisseling verlopen voortaan meer via het platform en minder via e-mail, wat het proces overzichtelijker maakt. Gebruikers kunnen nu zelf aangeven als zij zich niet opnieuw willen registreren, bijvoorbeeld bij pensionering, zodat automatische herinneringen stoppen. Daarnaast is het mogelijk om met één klik een gewaarmerkte kopie van het registratiebewijs aan te vragen, bijvoorbeeld voor gebruik in het buitenland.

Ook kunnen zorgprofessionals gevraagde aanvullende informatie direct via MijnRGS aanleveren en documenten uploaden. Volgens de RGS dragen deze vernieuwingen bij aan een efficiënter proces en betere bescherming van persoonsgegevens.

Robot voert longoperatie uit

In Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, is voor het eerst een longoperatie uitgevoerd met behulp van een operatierobot. De ingreep, een longresectie, verliep succesvol en markeert een uitbreiding van robotchirurgie binnen het ziekenhuis, waar deze techniek al werd toegepast in onder meer oncologische chirurgie, urologie en gynaecologie.

Robotchirurgie maakt het mogelijk om nauwkeuriger te opereren en vaker minimaal invasieve ingrepen uit te voeren. De robot fungeert daarbij als verlengstuk van de chirurg en kan bewegingen maken die met de hand moeilijk uitvoerbaar zijn. Hierdoor kan vaker een kleiner deel van de long worden verwijderd, wat leidt tot minder bloedverlies en littekenweefsel. Dit draagt bij aan een sneller herstel en betere uitkomsten voor patiënten.

Herbenoeming NWO voorzitter

Prof. dr. Marcel Levi is herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zijn tweede termijn start op 1 april 2026, na formele benoeming door minister Rianne Letschert. Levi vervult deze functie sinds 2021 en beschikt over ruime internationale ervaring in onderzoek en zorg. Eerder was hij onder meer CEO van University College London Hospitals. Naast zijn bestuursfunctie blijft hij actief als internist, onderzoeker en hoogleraar verbonden aan de UvA, Amsterdam UMC en University College London.

“Ook in mijn nieuwe termijn zet ik me vol enthousiasme in om de Nederlandse wetenschap te versterken. Het is een enorme eer – en opdracht – om door de minister herbenoemd te worden als voorzitter van NWO en om in deze rol te mogen bijdragen aan talentstimulering, het bevorderen van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en het versterken van de link tussen fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. De afgelopen vijf jaar is er veel bereikt: van het Tulp Fonds, de Summit grant, Klimaatinitiatief Nederland tot Open Science NL, naast extra investeringen in het Talentprogramma, de Open Competitie en wetenschappelijke infrastructuur. Ook de komende vijf jaar willen we als NWO nieuwe kansen verkennen en pakken om zo onderzoek, wetenschap en innovatie verder te brengen”, aldus Levi.

Nieuwe RvT-leden Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland heeft de Raad van Toezicht uitgebreid met twee nieuwe leden: Mike Muller en Iris van Groeningen. Zij brengen aanvullende expertise en nieuwe perspectieven mee om bij te dragen aan een toekomstbestendig ziekenhuis. Volgens de Raad van Toezicht versterken beide benoemingen de samenwerking en de strategische koers van het ziekenhuis.

Mike Muller, financieel bestuurder bij Stamhuis Groep, richt zich binnen de raad op financiën en huisvesting. Hij heeft ervaring in onder meer de volkshuisvesting en geestelijke gezondheidszorg en benadrukt het belang van toekomstgerichte keuzes, met de patiënt centraal.

Iris van Groeningen, internist in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, neemt kwaliteit en veiligheid onder haar hoede. Met haar medische en bestuurlijke ervaring wil zij bijdragen aan verdere ontwikkeling van het ziekenhuis, met aandacht voor positieve gezondheid en leefstijl.

Nieuwe bestuursleden FMS

De Federatie Medisch Specialisten heeft Ingrid Desar en Christiaan van Swol benoemd tot nieuwe bestuursleden. Zij treden per 1 juli 2026 aan en krijgen respectievelijk de portefeuilles Innovatie, Wetenschap en Zorgevaluatie en Informatiebeleid.

Desar is internist-oncoloog in het Radboudumc en wordt hoogleraar Innovatieve Sarcoomzorg. Ze heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder meer binnen de Dutch Sarcoma Group en de Nederlandse Internisten Vereniging, en is betrokken bij de beoordeling van geneesmiddelen voor het basispakket. Van Swol is klinisch fysicus en medisch leider Zorgtransformatie in het St. Antonius Ziekenhuis. Hij beschikt over brede bestuurlijke ervaring en werd recent onderscheiden met de gouden NVKF-speld.

Volgens de Federatie dragen beide benoemingen bij aan een versterking van het bestuur en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

