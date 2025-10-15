Hoe begeleidt Zuyderland 11.000 patiënten thuis?

Zuyderland Medisch Centrum (Zuid-Limburg) maakt naar eigen zeggen digitale zorg concreet en schaalbaar door ruim 11.000 patiënten inmiddels thuis te begeleiden: met bewezen technologie, ingebed in tientallen zorgpaden. Structurele zorg die patiënten meer regie geeft en zorgprofessionals tijd teruggeeft voor persoonlijke aandacht. Bestuurder Esther Talboom-Kamp en Joep van Herten, clusterdirecteur acute zorg, vertellen in ICT&health 5 hoe de beweging is opgebouwd. eNurse Susanne Vogelzang en patiënte mevrouw Jacobs schetsen wat het in de praktijk betekent

Zuid-Limburg kent bovengemiddelde gezondheidsproblemen en een structureel tekort aan zorgprofessionals. “De vraag naar zorg is groot, maar we hebben te weinig mensen om die zorg te geven. Daarom moeten we slimmer werken”, vertelde Talboom-Kamp eerder al in de coverstory van ICT&health 4. Digitale zorg is voor Zuyderland geen toekomstbeeld meer, maar een noodzakelijk en bewezen onderdeel van de reguliere zorg.



Van beeldbellen en thuismetingen tot apps die begeleiden en signaleren: Zuyderland biedt inmiddels meer dan 30 digitale zorgoplossingen. Van thuismonitoring bij hartproblemen, COPD en hoge bloeddruk in de zwangerschap tot begeleiding bij stomazorg. Het resultaat: minder polikliniekbezoeken, snellere interventies en meer zelfregie.

Schaal en breedte

Volgens Van Herten is de aanpak van Zuyderland onderscheidend door de schaal én breedte van implementatie. “We gebruiken technologie die al goed werkt, en passen die toe in bestaande zorgprocessen. Stap voor stap, maar wel consequent opschalen als het werkt.”



Een concreet voorbeeld: astmapatiënten hoeven dankzij slimme monitoring nog maar één keer per jaar naar de longarts, in plaats van vier keer. De kwaliteit van de zorg blijft op peil of verbetert, en patiënten voelen zich veiliger. Deze aanpak vermindert onnodige ziekenhuisbezoeken en maakt zorgprocessen efficiënter.

Ervaringen mevrouw Jacobs

Na een TIA kreeg mevrouw Jacobs digitale nazorg. “Ik kon thuisblijven en werd toch goed in de gaten gehouden. Dat gaf mij vertrouwen”, zegt ze. Drie dagen lang meet zij, drie keer per dag, haar bloeddruk. Het meetapparaat is gekoppeld aan een app, waardoor de gegevens in real-time bij het team van eNurses binnenkomen.



eNurse Susanne Vogelzang legt uit: “De app is een hulpmiddel, maar het echte verschil maken wij als verpleegkundigen, de mensen achter de techniek. Wij houden op afstand een vinger aan de pols, signaleren afwijkingen en schakelen snel met de arts als dat nodig is. We helpen bij de installatie van de app, beantwoorden vragen en zijn laagdrempelig bereikbaar.”

Digitaal waar het kan

“We doen dit niet als experiment”, benadrukt Talboom-Kamp. “We doen dit omdat het werkt. Mensen herstellen sneller, voelen zich veiliger en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis.” Zuyderland kiest principieel voor ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’: digitale zorg waar het kan, fysieke zorg waar het moet.



Digitale zorg vraagt om structurele capaciteit. In 2026 wil Zuyderland 80 fte inzetten op digitale zorgtransformatie, 40 fte op Artificial Intelligence (AI) en 10 fte in het Innovatielab. Zij bouwen en onderhouden zorgpaden, ondersteunen teams, monitoren resultaten en bewaken kwaliteit en veiligheid.

Lees het hele artikel in editie 5 van ICT&health, die op 24 oktober verschijnt.