Hololens voor meekijkconsult bij wondzorg

Samen met zorgpartner Vivium Zorggroep startte Tergooi in juli 2021 het project Wondzorg HoloLens. Revaliderende, kwetsbare ouderen hoeven dankzij de inzet van die lens minder vaak naar het ziekenhuis voor wondcontrole, want dat kan in het verpleeghuis gebeuren door een verpleegkundige die uitgerust is met een hololens. Een wondconsulent in Tergooi MC kan dan met de drager van de Hololens mee kijken.

Positieve kanten Hololens

Vaatchirurg Evert Jan Hollander van Tergooi MC: “Er zitten veel positieve kanten aan het gebruik van deze bijzondere lens. In de eerste plaats is deze aanpak voor de patiënt minder belastend. Daarnaast delen wij onze kennis en ervaring met de eerstelijnszorg binnen de regio. Door die kruisbestuiving is er dus inhoudelijke en praktische kwaliteitswinst te behalen.”

Medical Business Projects & Hololens

In opdracht van Tergooi MC onderzochten vijf studenten, die zijn aangesloten bij Medical Business Projects (MBP), de mogelijke toepassingen waaraan de HoloLens kan bijdragen om zorg dichter bij de patiënt te brengen. In hun eindrapport adviseren zij de HoloLens in te zetten in drie projecten: ‘Kindergeneeskundige consulten bij de huisartsenpost’, ‘Verplaatsing van verpleegkundige of-technische handelingen’ en ‘Wond- en stomazorg’. Hun onderzoek liep tegelijk met het project Wondzorg HoloLens dat dus naadloos aansluit op hun advies.

Opmaat naar meer zorg buiten ziekenhuismuren

Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde en manager van de behandelaren voor de geriatrische revalidatie in Naarderheem: “Er komen steeds meer kwetsbare ouderen en minder specialisten ouderengeneeskunde. Eén van onze actielijnen is meer zorg op afstand en dus dichter bij de patiënt. We gebruikten de HoloLens al een tijdje in de weekend-, avond- en nachtdiensten voor visites op afstand en vervolgens zagen praktijkverpleegkundigen mogelijkheden om de wondzorg met Tergooi MC er beter mee te organiseren. Het project met de lens is een opmaat naar meer van dit soort meekijkconsulten bijvoorbeeld in de thuiszorg.”

ZonMw & zorg op afstand

Digitale zorg en andere vormen van zorg op afstand zullen de komende jaren steeds meer en meer deel gaan uitmaken van normale zorg. De Hololens is daar één goed innovatief voorbeeld van, maar er zijn tal van andere initiatieven en mogelijkheden. ZonMW investeert de komende tijd bijvoorbeeld in zeven projecten waarin beroepsorganisaties in de zorgsector aanbevelingen over zorg op afstand in plaats van fysieke zorg opnemen in hun richtlijnen.