Laurine Beele: we hebben social media nodig die onze wereld vergroten

Vier maanden zonder Snapchat en TikTok: Laurine Beele vond het in eerste instantie behoorlijk oneerlijk: haar ouders grepen in omdat social media steeds meer tijd opslokten en haar schoolprestaties achteruitgingen. Maar zonder voortdurende meldingen en de druk om te reageren, kwam er ruimte terug. Ze ging weer sporten, voelde zich vrolijker en haalde betere cijfers. Inmiddels wil de scholiere andere jongeren helpen om zelf de negatieve kanten van hun social mediagebruik te herkennen én aan te pakken.

Haar ervaringen bracht Laurine als een soort ambassadeur naar andere scholen en, samen met jeugdarts Kelli Tiggelman, naar de ICT&health World Conference in 2025. Haar verhaal kreeg een vervolg in interactieve sessies met onder anderen jeugdartsen en huisartsen. Op de World Conference in 2026 ontving ze de ICT&health Award in de categorie ‘Patiënt & burger als partner’. Nu werkt ze aan een boek en aan UnBubbleX: een initiatief dat moet uitgroeien tot een alternatief voor bestaande social media.

Geen opgeheven vinger

Met haar boek wil Laurine jongeren verhalen en handvatten bieden om gezonder met social media om te gaan. De verleiding om je telefoon te pakken verdwijnt immers niet na één detox. Verandering begint volgens haar bij zelf herkennen wat online gedrag met je doet. Een opgeheven vingertje helpt daarbij weinig. Bovendien hebben social media ook waarde: je bereikt vrienden en ontmoet mensen die je anders nooit zou tegenkomen.



Die positieve kanten vormen de basis voor UnBubbleX. Samen met drie internationale studiegenoten wil Laurine een plek ontwikkelen waar betrouwbare informatie, veiligheid en echt contact centraal staan. Gebruikers moeten buiten hun eigen bubbel kunnen kijken en nieuwe verhalen en ideeën ontdekken. Gesprekken tijdens een Business Leadership Program en de terugvlucht vormden de aanzet.

Van idee naar platform

De initiatiefnemers verdelen de werkzaamheden, zoals softwareontwikkeling, naast school. Laurine richt zich vooral op bewustwording over hoe een alternatief sociaal medium eruit kan zien. Futuroloog Philippe Gerwill ondersteunt de groep vanuit de advisory board. Het initiatief is inmiddels een stuk verder dan een idee en een echt platform komt al in zicht.



“Natuurlijk moet er op een gegeven moment ook geld komen om zo’n platform op te zetten”, benadruk Laurine. “We zijn nog niet zover, maar uiteindelijk willen we echt wel meer doen dan alleen een leuk idee hebben. We willen hier echt impact mee maken, groot of klein: voor jongeren, voor volwassenen, voor de hele maatschappij.”



Voor een volgende stap – zo mogelijk te presenteren tijdens de ICT&health World Conference 2027, zoekt Laurine nog medestanders. “Ik wil iedereen oproepen die hier zelf aan wil bijdragen of jongeren kent die dit willen, om met mij contact op te nemen.”

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 3, 2026 en in ons online magazine.