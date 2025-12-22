Lessons learned bij uitrol Mitz in Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis in Haarlem heeft als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland de landelijke online toestemmingsvoorziening Mitz ingevoerd. Mitz laat via het MijnMitz-platform alle inwoners van Nederland bepalen met welke zorgaanbieders hun medische gegevens gedeeld mogen worden. Dit gebeurt over de grenzen van zorgsectoren heen, waardoor uitwisseling tussen ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, laboratoria/diagnostische centra, vvt- en ggz-instellingen mogelijk wordt, aldus bestuurder Marten Kroese in ICT&health 6.

De keuze voor Mitz was een bewuste stap richting meer patiëntgerichte en toekomstbestendige zorg in het Spaarne Gasthuis. Een belangrijk voordeel is dat patiënten deels zelf de regie krijgen over hun medische gegevens: zij bepalen wie toegang heeft en kunnen hun keuzes eenvoudig beheren. Mitz biedt bovendien één uniform portaal dat voor alle zorgaanbieders op toestemming te raadplegen is, wat voor meer overzicht en gebruiksgemak zorgt.



Daarnaast sluit de toepassing aan bij landelijke regulering inzake privacy en gegevensbescherming. Omdat Mitz op termijn in alle zorgsectoren beschikbaar wordt, wordt gegevensuitwisseling eenvoudiger en gegevens beter beschermd. Er worden alleen gegevens uitgewisseld als er toestemming is gegeven door de patiënt. Door de digitalisering neemt ook de administratieve last af. En inloggen gebeurt veilig met DigiD. Al deze factoren maakten Mitz tot een logische keuze voor het Spaarne Gasthuis.

Uitdagingen en lessen uit de praktijk

Wel bracht de implementatie van Mitz technische en organisatorische uitdagingen met zich mee, vertelt Marten Kroese, lid van de Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis. “Een belangrijke les was dat bestaande werkprocessen moesten worden aangepast, met name in spoedsituaties. Zorgverleners moesten wennen aan het nieuwe proces voor het inzien van gegevens van andere instellingen. Laboratoria bijvoorbeeld konden niet meer via de oude route toestemmingen vastleggen, wat tijdelijk voor problemen zorgde bij het ophalen van labresultaten uit de eerste lijn.”



Ook de samenwerking met ketenpartners bleek van groot belang. Een specifieke uitdaging deed zich voor bij de specialisten ouderengeneeskunde (vvt): hun toegang tot het huisartsenportaal EpicCareLink verdween, omdat de onderliggende toestemmingen niet automatisch konden worden omgezet naar Mitz. Door goede afstemming konden spoedzorg en gegevensuitwisseling soepel blijven verlopen.

Communicatie cruciaal

Verder is communicatie een cruciale factor. Marten: “Om vertrouwen te creëren helpt het om patiënten en cliëntenraden bij de implementatie te betrekken. Heldere voorlichting en het beantwoorden van vragen bleken essentieel voor een succesvolle ingebruikname.”

