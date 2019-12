LSP, diverse PGO’s halen MedMij-label binnen

Het LSP maakt de uitwisseling van actuele en relevante medische gegevens mogelijk tussen behandelaars van patiënten. Het gaat met name om huisartswaarneemgegevens en medicatiegegevens. Met het behalen van het MedMij-label kan VZVZ nu deelnemen aan een beperkte praktijkproef tussen zorgverleners en zorggebruikers met een PGO.

LSP+ tweede DVZA met MedMij-label

LSP+ is na Asterisque de tweede zogenoemde DVZA die het label haalt. De DVZA is een rol die beschreven is in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten namelijk niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij.

Omdat LSP+ de eerste grote DVZA met het MedMij-label is, wil MedMij de werking ervan eerst beproeven in een kleine gecontroleerde setting met een geselecteerde groep patiënten, voor LSP+ openbaar opvraagbaar wordt gemaakt. MedMij staat namelijk voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling en wil daarom zeker weten dat alles werkt zoals het afsprakenstelsel beschrijft.

3 PGO’s gecertificeerd voor MedMij

De afgelopen week hebben ook weer drie PGO’s het MedMij-label gehaald. MedischeKluis heeft het kwalificatie- en acceptatietraject succesvol doorlopen en mag zich nu deelnemer van MedMij noemen. Datzelfde geldt voor de PGO’s Careweb en MijnGezondheidsPlatform. De teller staat daarmee op 23 PGO’s met het MedMij-label. Het -label bevestigt dat de PGO’s voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel.

MedischeKluis (onderdeel van het bedrijf ZorgKluis) is de opvolger van de iPMD app (intelligent Persoonlijk Medisch Dossier) die in 2016 in Friesland is uitgetest. De MedischeKluis-app biedt dezelfde functies, maar de communicatie met de zorgverlenersystemen loopt conform het MedMij Afsprakenstelsel.

Het MedMij-label bevestigt dat PGO’s en IT-aanbieders voldoen aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het gelijknamige Afsprakenstelsel. Inmiddels zijn er nog een kleine 90 leveranciers bezig om hun PGO te laten voldoen aan de eisen van het stelsel, evenals zo’n 30 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant.