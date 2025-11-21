LUMC bouwt met KickstartAI aan AI-gestuurde wondzorg

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en KickstartAI zetten een grote stap richting slimme, toekomstbestendige zorg. Samen ontwikkelen zij het eerste AI-model in Nederland dat automatisch wondrapportages genereert op basis van foto’s. Deze innovatie moet de administratieve druk voor verpleegkundigen verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit en consistentie van wondzorg verhogen.

Jaarlijks krijgen ruim een half miljoen Nederlanders te maken met (complexe) wonden. De zorg voor deze patiënten is intensief én tijdrovend. Verpleegkundigen moeten wonden beoordelen, foto’s maken, deze handmatig uploaden in het EPD en vervolgens uitgebreide formulieren invullen. Pas later volgt een beoordeling door de wondverpleegkundige. “Verpleegkundigen ervaren dit als een flinke administratieve last,” benadrukt Albert Simonse, wondverpleegkundige en Nursing Information Officer bij het LUMC. “Die tijdsdruk zet de continuïteit van goede wondzorg onder spanning.”

AI als versneller van klinische workflows

Met het nieuwe model willen LUMC en KickstartAI dit proces fundamenteel verbeteren. De technologie analyseert wondfoto’s en zet de bevindingen automatisch om in een eerste, gestructureerde rapportage. Dat moet leiden tot snellere en meer uniforme verslaglegging, minder variatie in klinische interpretaties en een betere kwaliteit van documentatie. Juist in de wondzorg, waar foto’s, terminologie en inzichten sterk kunnen verschillen tussen professionals, kan standaardisatie een belangrijke kwaliteitswinst opleveren.

De komende maanden werken AI-experts en zorgprofessionals intensief samen aan het ontwikkelen, testen en klaarzetten van de tool voor gebruik in de klinische praktijk. Het streven is om het model binnen een jaar operationeel te hebben in het LUMC. Na validatie kan de technologie ook worden uitgerold naar andere zorginstellingen, waaronder samenwerkingspartners zoals Erasmus MC.

“Deze samenwerking laat haarscherp zien waar KickstartAI voor staat: technologie bouwen die maatschappelijke impact heeft,” zegt Anouk Wolters, AI Project Lead bij KickstartAI. “Door engineers en zorgprofessionals samen te brengen, ontstaat innovatie die écht aansluit bij de praktijk.”

Prijswinnend concept

Het project vindt zijn oorsprong in de National AI Challenge 2025, een initiatief van KickstartAI en de AI Coalition for the Netherlands (AIC4NL). Het winnende voorstel van LUMC/CaireLab en de Nederlandse Politie werd bekroond als een van de meest maatschappelijk relevante AI-use cases. Met de start van deze ontwikkeling zet het LUMC een nieuwe stap richting datagedreven, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige wondzorg.

Wondzorg registratie in ECD

In de huidige uitgave (editie 5) van ons magazine schreef redactieraadlid Tim Postema over Rosan Goering, functioneel applicatiebeheerder bij Livio. Zij onderzocht binnen de opleiding Health Informatics hoe eenduidige en gestructureerde wondregistratie in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) kan bijdragen aan betere wondzorg. Goede wonddocumentatie is essentieel, omdat wonden grote impact hebben op het welzijn van patiënten en verschillende disciplines en instellingen betrokken zijn bij de behandeling. Uit haar onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers het belang van goede registratie erkennen, maar vinden dat het huidige ECD hen onvoldoende ondersteunt. Zij willen vooral dat de vastgelegde informatie zichtbaar bijdraagt aan hun zorgproces en dat het systeem beslissingsondersteuning biedt.

Het onderzoek leidde binnen Livio tot meer bewustzijn over het belang van goede wonddocumentatie en inzicht in noodzakelijke verbeteringen in het ECD. Zorgmedewerkers waarderen actief betrokken worden bij veranderingen, zoals via focusgroepen. De verwachte impact is een hogere kwaliteit van wondzorg, minder administratieve druk en betere gegevensuitwisseling met andere zorginstellingen. Ook andere organisaties kunnen profiteren van deze resultaten, omdat duidelijk is welke gegevens volgens Zorginformatiebouwstenen vastgelegd moeten worden en welke aanpassingen nodig zijn voor implementatie.