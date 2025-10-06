Medicoo: van app naar hybride zorgoplossing

Medicoo begon in 2020 in Zeeland als digitale huisartsendienst voor regio’s met huisartsentekorten. Sindsdien is de app doorontwikkeld tot een hybride zorgoplossing die huisartsenpraktijken en andere zorgorganisaties structureel moet ontlasten. "Medicoo is al lang geen losse app meer", vertelt directeur-bestuurder Caroline Besuijen van Medicoo-ontwikkelaar Medicinfo in ICT&health 5.

Inmiddels is de term hybride zorg breed omarmd, maar toen Medicinfo in 2020 met Medicoo begonnen, was dat nog niet het geval, herinnert Besuijen zich. “We waren in 2020 bezig met het ontwikkelen van manieren om laagdrempelig live communicatie tussen zorgprofessional en patiënt te faciliteren, toen de coronapandemie toesloeg. Toen kregen we een noodkreet uit Zeeland, een provincie waar zorg soms minder toegankelijk is in veel van de dorpjes die er liggen.” In de zomer van 2020 zorgde de druk van anderhalve meter afstand en zo min mogelijk fysieke bezoeken, ervoor dat sommige huisartsen niet meer wisten hoe ze het rond konden krijgen.



Medicoo kwam hieruit voort. “Patiënten konden digitaal contact opnemen met ons medische team, dat triage deed in de live chat”, vertelt Besuijen over die eerste periode. “Er werd informatie opgehaald die of direct tot een advies leidde, of tot een doorverwijzing naar praktijken waar we mee samenwerkten. Zij kregen alle relevante informatie toegestuurd, zodat ze hun consult goed konden voorbereiden. Datzelfde gold voor de patiënten. Dit heeft geholpen in het opvangen van ruim de helft van de normale patiëntenstroom naar een huisarts.”

Zelfstandig doorontwikkelen

Hoewel er meer partijen kwamen met digitale triage, besloot Medicinfo destijds tot het zelfstandig doorontwikkelen van Medicoo. Dat leidde onder meer tot toevoegen van live gesprekken, gedeeltelijke automatisering van de triage, delen van beeldmateriaal. Door dit slim in te richten, kon het medisch team van Medicinfo bovendien de zorgvraag efficiënter afhandelen, schetst Besuijen.



Sinds ongeveer een jaar past Medicinfo alle onderliggende technologie ook toe via andere platforms dan een app. Bijvoorbeeld als onderdeel van een website, of van IT-systemen. De eigen dienstverlening kunnen integreren in andere infrastructuren en systemen, is veel nuttiger dan weer een aparte app, meent de directeur van Medicinfo.

Samenwerking

Medicinfo weegt continu af wat er nodig is om zo goed mogelijk te ondersteunen, welke partijen hier goed in zijn of op dit gebied met zorgaanbieders werken. Dat betekent volgens Besuijen ook dat het inmiddels tijd was om te kijken naar waar andere partijen en Medicinfo elkaar kunnen versterken.



“Een goed voorbeeld is Thuisarts, dat als informatief platform volledig omarmd is door huisartsen en zelf al samenwerkt met koepelorganisaties om nog breder advies te kunnen geven.”



Hetzelfde geldt voor de in september aangekondigde samenwerking met Moet ik naar de Dokter van MINDD, in een pilot met Dokterswacht Friesland. Veel huisartsenposten en praktijken gebruiken deze toepassing voor digitale triage. Medicinfo biedt die triage ook, maar Moet ik naar de Dokter heeft bij vooral HAP’s al veel meer tractie en acceptatie, stelt Besuijen.



“Als de informatie uit die triage minimaal even goed is als die van ons, kunnen wij ook vanuit Moet ik naar de Dokter patiënten verder helpen. Door onze dienstverlening op elkaar aan te sluiten, maken we veel meer impact in het verder helpen van patiënten.”

