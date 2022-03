Meekijkconsult: cardioloog kijkt digitaal mee met huisarts

De afdeling Cardiologie van het HagaZiekenhuis kijkt regelmatig digitaal mee met huisartsen in de regio. Dergelijke meekijkconsulten worden vooral ingezet bij patiënten met minder complexe en minder dringende cardiologische klachten. Met een videobelverbinding kijken huisarts en cardioloog samen naar een ECG of CT-scan. Zo hoeft de patiënt niet onnodig doorverwezen te worden.

Wilco Tanis, cardioloog in het HagaZiekenhuis geeft een voorbeeld: “Huisarts Luit van Velzen en ik kijken tijdens zo’n digitaal meekijkconsult onder meer naar het ECG, een bepaald klachtenpatroon of een labuitslag. Het is een soort voorportaal: we bespreken de patiënt eerst via videobellen voordat de huisarts hem of haar eventueel naar mij doorverwijst. In veel gevallen is de doorverwijzing niet meer nodig.” In de praktijk is dat prettig voor de patiënt die dan meestal niet meer naar het ziekenhuis hoeft.

Minder kosten voor patiënt en maatschappij

De huisarts Luit van Velzen kan zijn patiënten dankzij de consulten beter en sneller helpen en leert nieuwe dingen van de cardioloog. Doordat de zorg bij de huisarts plaatsvindt, gaat het niet af van het eigen risico van de patiënt. Tevens zijn de maatschappelijke kosten lager. Het is in de praktijk natuurlijk wel specialistische hulp maar een stuk goedkoper. Huisarts Van Velzen: “Ik weet nu meer over de diagnostiek van cardiologie, de mogelijkheden en de overwegingen. En ik kan nu zelf cardiologisch onderzoek aanvragen voor mijn patiënten. De resultaten bespreek ik tijdens het meekijkconsult. Patiënten blijven nu vaker bij mij onder behandeling. Ik kan ze blijven volgen en dat is hartstikke leuk.”

Meedenkconsult of meekijkconsult?

Meekijkconsulten zullen in de toekomst vaker voorkomen. Maar regelmatig kan ook een meedenkconsult al voldoende zijn. Een goed voorbeeld zijn huisartsen in de regio Heerenveen die meedenkconsulten sinds 2021 met ziekenhuis Tjongerschans inzetten. Hierbij vragen huisartsen digitaal om expertise van specialisten zonder tot een klassieke verwijzing over te gaan. Het voordeel is dat patiënten dan niet onnodig voor een afspraak met een medisch specialist fysiek naar het ziekenhuis hoeven te komen. Eerder hebben huisartsen en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Treant Zorggroep en het Martini Ziekenhuis (Noord-Nederland) een dergelijk consult ingevoerd.