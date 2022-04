Tjongerschans geeft meekijkconsulten nieuwe dimensie

Het ziekenhuis Tjongerschans biedt al langere tijd meekijkconsulten (MDC’s) aan. Een MDC is het digitaal, telefonisch of fysiek inroepen van expertise van gespecialiseerde zorgaanbieders zonder tot een klassieke verwijzing over te gaan. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de zorg gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. Huisartsen en orthopeden in Heerenveen hebben aan die MDC een nieuwe dimensie toegevoegd door een fysieke bijeenkomst te beleggen tussen patiënt, huisarts en orthopeed buiten het ziekenhuis. Ook hier is dan geen verwijzing voor nodig!

Meekijkconsult: digitaal of fysiek?

Digitale meekijkconsulten zijn voor specialisten van Tjongerschans al heel normaal. Ook op tal van andere plekken rukken dergelijke meekijkconsulten ook op omdat ze praktisch en effectief zijn voor patiënt en zorgverleners. Een wondconsulent in Tergooi MC kan bijvoorbeeld met een medewerker van een verpleegkliniek van Vivium Zorgroep, die een Hololens draagt, op afstand meekijken. Hierdoor hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis. Een ander praktische manier van op afstand meekijken betreft cardiologen van het Hagaziekenhuis die via digitale meekijkconsulten huisartsen ondersteunen.

Samen overleggen over vervolgtraject

Eerst was er in de regio Heerenveen ook al een fysiek meekijkconsult met de orthopeed mogelijk, maar dit was anders ingericht. Het ging toen om een eenmalig bezoek van de patiënt bij de specialist in het ziekenhuis zonder dat er een DBC geopend werd. Het consult ging dus niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. De huisarts was hier echter niet bij aanwezig, waardoor de communicatie stroperiger was.



Met de introductie van een fysiek meekijkconsult één keer per maand met alle drie de partijen, krijgt het verschijnsel meekijkconsult een nieuwe dimensie. In de praktijk blijkt dit volgens betrokkenen goed te werken. Eén van de eerste patiënten die in maart 2022 meedeed met het meekijkconsult: “Fijn dat ik nu in mijn eigen woonplaats gezien kan worden door een orthopeed en niet naar het ziekenhuis hoefde. We konden met z’n drieën de eerder gemaakte röntgenfoto bekijken en overleggen wat voor mij het beste vervolgtraject is. Ik kreeg meteen goed advies. De huisarts kreeg dezelfde informatie en over een week kan ik weer bij mijn huisarts terecht voor het vervolg.”

Voordelen voor de toekomst

Deelnemende huisarts Roel Bos is ook te spreken over deze manier van werken: “Door dit meekijkconsult leren wij als huisartsen van de medisch specialisten. Dit heeft voordelen voor in de toekomst. Op deze manier wordt onze kennis over de orthopedie vergroot en dat zorgt er wellicht voor dat ik in de toekomst een patiënt niet hoef door te verwijzen naar het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld fysiotherapie kan adviseren. Op die manier zorgen we er samen voor dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt en er geen onnodige zorgkosten worden gemaakt.”