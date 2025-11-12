Nederland stemt wetgeving af op Europese gezondheidsdatawet

De komst van de European Health Data Space (EHDS) verplicht Nederland om nationale wetgeving en systemen hierop af te stemmen. Sinds vorig jaar worden daarom verschillende impactanalyses uitgevoerd. De gefaseerde besluitvorming die hieruit volgt, beïnvloedt de planning van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Daardoor is nog niet precies bekend wanneer de verplichting voor gegevensuitwisselingen wettelijk ingaat. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt dat openbaar gemaakt. Maar, de ambities van de Wegiz blijven ongewijzigd.

Lopende implementaties, zoals die van Medicatieoverdracht, eOverdracht en Met Spoed Beschikbaar 2.0, gaan onverminderd door. Het uiteindelijke doel blijft het verbeteren van veilige en efficiënte gegevensuitwisseling binnen de zorg. In onderstaande video legt directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bianca Rouwenhorst, uit hoe de Wegiz en de EHDS hierbij helpen en roept alle betrokkenen op om actief mee te werken aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur.

Bianca Rouwenhorst (VWS) legt uit hoe de Wegiz en de EHDS kunnen helpen om aan de digitale zorg van morgen te bouwen

Cross-sectorale gegevensset

De uitgangspunten van de Wegiz blijven dus van belang. De European Patient Summary, een Europese, generieke en cross-sectorale gegevensset met essentiële patiëntinformatie, wordt vanuit de EHDS verplicht. De onderdelen van de Wegiz vormen daarop een verplichte nationale aanvulling. De bepaling en de doelstelling van de Wegiz worden integraal opgenomen in de nieuwe EHDS-implementatiewetgeving waarmee de EHDS wordt omgezet naar Nederlandse wetgeving. Zo blijft bij de uitvoering van de EHDS de aandacht gericht op onze belangrijkste doelen: het verminderen van administratie en het verbeteren van de zorgkwaliteit.

VWS coördineert de nationale en Europese realisatie van de Wegiz en de EHDS. Er wordt gestreefd naar heldere communicatie en ondersteuning richting leveranciers en zorgaanbieders, met transparantie over de voortgang, kaders en vervolgstappen. Daarnaast wordt actief gewerkt aan het beperken van verschillen tussen nationale en Europese eisen en de gevolgen daarvan.

Gefaseerd voorbereiden

Succes in het bouwen van veilige en efficiënte gegevensuitwisseling is volgens VWS alleen mogelijk met goede samenwerking tussen overheid, leveranciers en zorgaanbieders. Leveranciers worden daarom opgeroepen om binnen programma’s als eOverdracht, Medicatieoverdracht en Met Spoed Beschikbaar 2.0 te blijven werken aan een toekomstbestendige infrastructuur. Zij worden aangemoedigd om de ontwikkeling van de Wegiz-gegevensuitwisselingen voort te zetten en niet te wachten tot de wettelijke verplichting van kracht is. Ontwikkeling met het oog op hergebruik binnen zowel de Wegiz als de EHDS wordt daarbij gestimuleerd, zodat leveranciers zich gefaseerd kunnen voorbereiden op de cross-sectorale verplichtingen op zowel Europees als nationaal niveau.

De transitie naar gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid is in volle gang. Leveranciers spelen hierin een cruciale rol bij het leggen van de basis voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Rouwenhorst benadrukt dat door samenwerking kan worden gebouwd aan de digitale zorginfrastructuur van de toekomst, ter verbetering van de zorg voor de patiënt en ter vermindering van de administratieve lasten voor de zorgverlener.

Grootste geïntegreerde gezondheidsdataruimte

Vorige maand vertelde Henrik Matthies, mede-CEO en medeoprichter van Honic (Duitse RWD-onderzoeksplatform) aan ICT&health waarom de EHDS 's werelds grootste geïntegreerde gezondheidsdataruimte zou kunnen worden en wat er nodig is om Europa voorop te laten lopen in de wereldwijde race om datagestuurde geneeskunde.