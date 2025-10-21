Nieuw kennisplatform moet zorgverleners inspireren

De onlangs gelanceerde website ‘samendezorgvernieuwen.nl’ help zorgprofessionals bij het standaardiseren, personaliseren en digitaliseren van zorg. Hierbij staan de uniforme stappenplannen van Santeon voor het vernieuwen van zorgpaden centraal. De plannen helpen de professionals bij het doorvoeren van verbeteringen en innovaties. Op de website worden bewezen tools en informatie gedeeld. Door het stappenplan te gebruiken weten de zorgprofessionals welke acties moeten worden opgepakt en wie erbij moet worden betrokken.

Op de website staan veel voorbeelden van al doorgevoerde zorgpadvernieuwingen waar zorgverleners uit kunnen putten. Door het delen van de praktijkvoorbeelden kunnen ziekenhuizen van elkaar leren. “Met samendezorgvernieuwen.nl hopen we zoveel mogelijk professionals in de zorg te inspireren om met zorgpadvernieuwing aan de slag te gaan”, zegt Programmamanager Samen Beter, Nelly van Uden.

Stappenplannen

Het stappenplan voor het standaardiseren van zorg is ontstaan vanuit het Samen Beter programma, waarbij teams uit de Santeon ziekenhuizen zorg vergelijken en verbeteren aan de hand van de waardegedreven zorg methodiek. Het stappenplan voor het personaliseren, waarin samen beslissen op basis van uitkomstinformatie centraal staat, is ontwikkeld met het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Voor het stappenplan digitaliseren van zorg is nauw samengewerkt met Zorg bij jou. Zij leveren de producten en de diensten voor de hybride zorgpaden binnen Santeon.

Om de zorg te vernieuwen zijn verandering en samenwerking nodig. Binnen het platform wordt daarom veel met de Santeon-medewerkers maar ook met andere organisaties samengewerkt. Belangstellenden die meer informatie willen over samen de zorg vernieuwen kunnen contact opnemen via het contactformulier op de website.

Ook acht zorgorganisaties uit Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland werken sinds kort intensief samen om de inzet van zorgtechnologie te versnellen. Met ondersteuning van de zorgkantoren van VGZ en Zilveren Kruis profiteren inmiddels honderden cliënten van innovatieve hulpmiddelen die anders lastig te financieren zouden zijn. De samenwerking is ontstaan tijdens regionale themabijeenkomsten van SIGRA, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland.

Technologiescan

Om technologie doelgericht in te zetten, ontwikkelden de organisaties gezamenlijk een zorgtechnologiescan: een gestandaardiseerde werkwijze om per locatie te bepalen welke technologie van meerwaarde is. Bijzonder aan deze aanpak is dat de scans worden uitgevoerd door duo’s van medewerkers uit verschillende organisaties, die hiervoor samen zijn opgeleid. Dit bevordert niet alleen kennisdeling, maar versterkt ook de onderlinge samenwerking.

Een belangrijk voordeel van dit regionale netwerk is het actief uitwisselen van ervaringen. Organisaties kunnen van elkaars experimenten leren en hulpmiddelen onderling uitlenen voor testgebruik. Dit voorkomt dubbele investeringen en stimuleert innovatie binnen de zorg.