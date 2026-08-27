Nieuw echoapparaat vergroot capaciteit Pijncentrum Antonius

Het Pijncentrum van Antonius heeft een nieuw echoapparaat in gebruik genomen. Daarmee kunnen artsen pijnbehandelingen nauwkeuriger uitvoeren en de apparatuur op meerdere plekken in het ziekenhuis inzetten. De uitbreiding van de capaciteit moet vooral bij urgente palliatieve en oncologische pijnbehandelingen tijdwinst opleveren. De echo kan worden gebruikt bij onder meer zenuwblokkades en op verschillende afdelingen, waaronder de operatiekamer en Intensive Care.

Een van de behandelingen waarvoor het apparaat wordt ingezet, is de echogeleide zenuwblokkade. Daarbij wordt met een dunne naald via de huid een zenuw behandeld. Afhankelijk van de situatie gebruiken artsen medicatie, zoals een lokaal verdovingsmiddel en een ontstekingsremmer. Ook kan Pulsed Radiofrequency (PRF) worden toegepast, een stroombehandeling die de pijngeleiding voor langere tijd beïnvloedt. Met het nieuwe echoapparaat kunnen zenuwen, bloedvaten en ander weefsel nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Daardoor kunnen artsen behandelingen gerichter uitvoeren. Volgens het Pijncentrum kan dat de kans op complicaties verkleinen en de belasting voor de patiënt beperken.

Beschikbare capaciteit

De aanschaf van de nieuwe echo vergroot daarnaast de beschikbare capaciteit. Dat maakt het mogelijk om echogeleide behandelingen direct uit te voeren op de plek waar dat nodig is. Vooral bij urgente palliatieve en oncologische pijnbehandelingen kan dat van belang zijn. Patiënten hoeven daardoor minder vaak te wachten tot apparatuur beschikbaar is.

Een voorbeeld is de PENG-blokkade, een echogeleide behandeling voor pijnbestrijding bij patiënten met een heupfractuur die niet meer in aanmerking komen voor een operatie. Dankzij de mobiliteit van het apparaat kan deze behandeling ook buiten het Pijncentrum worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op de operatiekamer of de Intensive Care.

Aan de aanschaf ging een vergelijkend traject vooraf, waarbij het Pijncentrum meerdere echografiesystemen van verschillende fabrikanten testte. Uiteindelijk viel de keuze op de Philips Flash 5100 POC. Volgens het centrum waren onder meer de beeldkwaliteit, bediening, opstarttijd en de mogelijkheid om diepgelegen structuren scherp in beeld te brengen bepalend.

Meerdere locaties

De echogeleide behandelingen worden uitgevoerd door pijnspecialisten en physician assistants. Met de uitbreiding van de echoapparatuur kan het Pijncentrum de behandelingen op meer locaties binnen het ziekenhuis uitvoeren en sneller inzetten wanneer dat nodig is.

We schreven in oktober 2025 al over de introductie van de Philips Flash 5100 POC bij het Martini Ziekenhuis in Groningen, dat het systeem als eerste ziekenhuis in Europa in gebruik nam. Het compacte en mobiele echosysteem is onder meer ontwikkeld voor gebruik op de SEH, intensive care en bij anesthesie, maar wordt ook op andere plekken in het ziekenhuis ingezet.