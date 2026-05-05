Ziekenhuis Amstelland breidt katheterzorg thuis regionaal verder uit

Ziekenhuis Amstelland breidt de katheterzorg thuis verder uit in samenwerking met regionale VVT-partners. Na een geslaagde pilot komt de zorg nu beschikbaar voor alle geschikte patiënten. Wijkverpleegkundigen nemen een deel van de handelingen over, waardoor minder polibezoeken nodig zijn. Dit moet de druk op de urologie verlagen en ruimte creëren voor andere behandelingen, terwijl patiënten zorg ontvangen in hun eigen vertrouwde omgeving. De uitbreiding volgt bredere trends in de zorg.

Een katheter wordt toegepast wanneer de blaas niet zelfstandig geleegd kan worden, bijvoorbeeld na een operatie of bij chronische aandoeningen. Door de zorg deels naar de thuissituatie te verplaatsen, verschuift de uitvoering naar speciaal opgeleide wijkverpleegkundigen. Volgens de betrokken organisaties draagt dit bij aan efficiënter gebruik van ziekenhuiscapaciteit en een betere spreiding van zorg. Tegelijkertijd blijft medisch toezicht vanuit het ziekenhuis beschikbaar wanneer dat nodig is.

De uitbreiding bouwt voort op een pilot waarbij 39 patiënten in Amstelveen en omgeving werden overgedragen aan de wijkverpleging. Door de korte lijnen tussen de betrokken organisaties konden Amstelring, Brentano en Zonnehuisgroep Amstelland in totaal 63 katheterwissels succesvol in de thuissituatie uitvoeren. “De pilot laat zien dat deze zorg veilig en kwalitatief goed thuis kan worden uitgevoerd,” zegt uroloog drs. Annelies Vellekoop van Ziekenhuis Amstelland. Ze voegt te dat door deze manier van werken zij zich meer kunnen richten op patiënten met complexere zorgvragen. Dat is essentieel om de zorg toegankelijk te houden.

Minder belastend

Volgens Menno Bechger, procesmanager bij de wijkverpleging van Zonnehuisgroep Amstelland, voelen patiënten zich in hun eigen huis vaak meer op hun gemak, terwijl de kwaliteit van zorg behouden blijft. Hij ziet de ontwikkeling als een belangrijke stap in het anders organiseren van zorg. Uit evaluaties komt naar voren dat patiënten de thuiszorg beoordelen als goed tot zeer goed en daarbij nauwelijks verschil ervaren met ziekenhuiszorg.

Ook patiënten reageren positief op de verschuiving naar zorg aan huis. Een patiënt geeft aan dat hij niet langer telkens naar het ziekenhuis hoeft te reizen. Hij ervaart het als prettig dat de verpleegkundige bij hem thuiskomt en daar rustig de tijd neemt, wat de zorg voor hem vertrouwd en minder belastend maakt.

Toekomstbestendige zorg

De uitbreiding maakt deel uit van Fit For the Future, het programma waarmee Ziekenhuis Amstelland samen met regionale partners werkt aan toekomstbestendige zorg, in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Amsterdam UMC, Amstelland Zorg, de huisartsencoöperatie Amstelland, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Brentano en de Huisartsenpost Amstelland, met ondersteuning van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in samenwerking met Zilveren Kruis.

Uitgangspunt is dat zorg zo veel mogelijk dicht bij de patiënt wordt georganiseerd, onder het motto ‘thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’. Deze beweging sluit aan bij de strategie dichterBij van Ziekenhuis Amstelland, waarin toegankelijke, persoonlijke en toekomstgerichte zorg centraal staat.

Veilig en effectief

Vorig jaar schreven we ook al over het initiatief van Ziekenhuis Amstelland. Een goed voorbeeld hiervan is het succesvolle proefproject met aderlatingen aan huis, opgezet in samenwerking met Amstelring Wijkzorg. Wat begon als een pilot is inmiddels zo goed bevallen bij patiënten en zorgverleners dat het is uitgegroeid tot een vast onderdeel van het zorgaanbod. Daarmee laat Ziekenhuis Amstelland zien dat passende zorg niet per se binnen de muren van het ziekenhuis hoeft plaats te vinden, maar juist ook veilig en effectief thuis kan worden geleverd.