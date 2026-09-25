Martini Ziekenhuis breidt digitale patiëntcommunicatie verder uit

Het Martini Ziekenhuis breidt het gebruik van BeterDichtbij verder uit. Verschillende afdelingen werken inmiddels met de digitale communicatiedienst, waarmee patiënten eenvoudig contact kunnen opnemen met het ziekenhuis. De inzet van BeterDichtbij is onderdeel van de bredere ontwikkeling naar hybride zorg. Daarbij blijkt dat succesvolle digitale zorg niet alleen vraagt om passende technologie, maar ook om samenwerking, nieuwe werkafspraken en ruimte om in de praktijk te leren.

Binnen het programma Hybride Zorg werkt het Martini Ziekenhuis aan een zorgproces dat beter aansluit op de behoeften van patiënten én zorgverleners. Digitale communicatie is daarin een belangrijk onderdeel. Met BeterDichtbij krijgen patiënten informatie over hun behandeling, voorbereiding en afspraken. Ook kunnen zij via de app eenvoudig contact opnemen met het ziekenhuis met vragen.

Steeds meer communicatie verloopt automatisch via ingerichte zorgpaden. Patiënten ontvangen daardoor op het juiste moment informatie die voor hen relevant is. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid terugkerend administratief werk voor zorgverleners af. Eenvoudige vragen kunnen digitaal worden afgehandeld, terwijl persoonlijk contact beschikbaar blijft wanneer dat nodig is.

Minder telefoontjes, meer ruimte voor zorg

De implementatie van BeterDichtbij is nog in volle gang, maar op verschillende plekken zijn de eerste effecten al merkbaar. Zo is bij de afdeling Opnameplanning het aantal telefoongesprekken flink afgenomen. Medewerkers ervaren daardoor meer rust en houden meer tijd over voor andere werkzaamheden. “De app begint daadwerkelijk onderdeel te worden van ons dagelijks werkproces," vertelt Yvonne Koers, unithoofd Opnameplanning.

De ervaringen op de afdeling laten zien dat digitale communicatie meer kan zijn dan een extra contactkanaal. Door informatie op het juiste moment digitaal aan te bieden en eenvoudige vragen op die manier af te handelen, ontstaat ruimte voor zorgverleners om hun tijd in te zetten waar persoonlijk contact daadwerkelijk nodig is.

Verandering vraagt om afstemming

De invoering van digitale communicatie blijkt in de praktijk meer te vragen dan een technische implementatie. Het Martini Ziekenhuis werkt daarom toe naar een uniforme werkwijze voor de poliklinieken. Zo moeten patiënten op verschillende afdelingen dezelfde herkenbare dienstverlening ervaren en weten zorgverleners waar zij aan toe zijn. Tegelijkertijd zijn de werkprocessen en afspraken niet overal hetzelfde. Het projectteam kijkt daarom samen met zorgverleners hoe de gezamenlijke werkwijze het beste aansluit op de dagelijkse praktijk. Ervaringen worden tussen afdelingen gedeeld en gebruikt om de aanpak verder aan te scherpen. Zo ontstaat stap voor stap een werkwijze die ziekenhuisbreed herkenbaar is en tegelijkertijd ruimte laat voor verschillen tussen afdelingen.

Ook vanuit patiënten zijn de eerste ervaringen positief. Wie hulp nodig heeft bij het installeren of gebruiken van BeterDichtbij kan terecht bij het Digipunt. Daarnaast onderzoekt Zorgbelang Groningen hoe patiënten de digitale communicatie ervaren. Uit de eerste wachtkamerinterviews komen vooral de snelheid en het gemak van de app naar voren. Een patiënt vertelt: "Vragen zou ik zeker via de app stellen, zodat ik niet hoef te bellen." Tegelijkertijd blijkt persoonlijk contact belangrijk te blijven voor patiënten, zeker wanneer vragen complexer of persoonlijk van aard zijn.

Uitbreiding

De eerste ervaringen met BeterDichtbij geven het Martini Ziekenhuis inzicht in wat digitale communicatie oplevert voor patiënten en zorgverleners. De komende periode wordt de inzet van de app verder uitgebreid. De ervaringen uit de eerste maanden worden daarbij gebruikt om processen en werkafspraken verder te verbeteren.

Ook andere ziekenhuizen zetten stappen om digitale communicatie structureel onderdeel te maken van de patiëntenzorg. Zo koos het IJsselland Ziekenhuis recent voor digitaal contact als standaard binnen de patiëntenzorg. En begin dit jaar schreven we ook over Haaglanden Medisch Centrum (HMC) dat toen startte met de inzet van de BeterDichtbij app op vijf afdelingen.