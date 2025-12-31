Onderzoek: burgers willen gegevens uit sociaal domein in PGO

Uit onderzoek van Verian, in opdracht van Stichting MedMij, blijkt dat mensen het belangrijk vinden om gegevens uit het sociaal domein via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te kunnen bekijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om Wmo-ondersteuning, jeugdhulp en schuldhulpverlening. Meer dan 90 procent van de deelnemers vindt het van belang om toegang te hebben tot deze informatie. Daarnaast geeft 79 procent aan het nuttig te vinden om deze gegevens daadwerkelijk in een PGO te kunnen inzien.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Digitale Voordeur Amsterdam, een initiatief van het Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI) en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Stichting MedMij en Digitale Voordeur Amsterdam kijken samen hoe gegevens uit het sociaal domein op een veilige en begrijpelijke manier via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) beschikbaar kunnen worden gesteld.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst onder twee groepen:

Groep 1: Een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (n=1273).

Groep 2: Een groep mensen die in de afgelopen vijf jaar hulp heeft ontvangen in het sociaal domein (n=1161).

In totaal namen 2.434 mensen deel aan het onderzoek. In de steekproeven werd een zorgvuldige afweging gemaakt in de factoren zoals: leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau. Daardoor kregen de onderzoekers een goed beeld van de algemene houding en de concrete behoeften van hulpontvangers. De resultaten laten duidelijk zien wat beide groepen vinden van het toegankelijk maken van gegevens uit het sociaal domein via PGO’s.

Burgers geven vooral aan behoefte te hebben aan meer overzicht. Van groep 1, de representatieve groep Nederlanders, ziet 68 procent het belang van het ontsluiten van gegevens in een PGO. Bij groep 2, de hulpontvangers, ligt dit percentage nog hoger: maar liefst 91 procent vindt het zeer nuttig. Zo kunnen zij direct zien welke ondersteuning zij ontvangen en welke afspraken er lopen.

Daarnaast verwacht 59 procent van de algemene Nederlandse bevolking dat het gebruik van een PGO leidt tot minder dubbel werk, omdat gegevens niet telkens opnieuw bij verschillende instanties hoeven te worden aangeleverd. Bij de hulpontvangers in het sociaal domein is dit iets hoger, namelijk 62 procent. Ook denkt 49 procent van de algemene bevolking dat het contact met hulpverleners verbetert doordat alle informatie op één plek beschikbaar is en gesprekken daardoor efficiënter verlopen. Bij de hulpontvangers ligt dit percentage op 62 procent.

Privacy en begrijpelijke taal

Tegelijkertijd stellen beide groepen duidelijke voorwaarden aan het gebruik van een PGO. Privacy en veiligheid staan voor deze groepen bovenaan: 83 procent van de algemene Nederlandse bevolking en 85 procent van de hulpontvangers willen zeker weten dat hun gegevens goed beschermd zijn. Daarnaast vindt 61 procent van de algemene bevolking en 62 procent van de hulpontvangers het belangrijk dat informatie in begrijpelijke taal wordt aangeboden, zodat iedereen kan volgen wat er staat.

Tot slot vraagt 47 procent van de algemene bevolking en 49 procent van de hulpontvangers om eenvoudig gebruik, zoals een duidelijke inlogprocedure en een overzichtelijke interface. Deze voorwaarden zijn volgens het onderzoek cruciaal om het vertrouwen van burgers te winnen en het gebruik van PGO’s aantrekkelijk te maken.

Een plaats

Ondersteuning in het sociaal domein is vaak versnipperd. Door gegevens via een PGO beschikbaar te stellen, krijgen mensen één centrale plek voor hun informatie. Dat voorkomt dubbel werk en maakt de samenwerking met hulpverleners eenvoudiger. Zo ontstaat een compleet overzicht van zowel medische als sociale gegevens, wat bijdraagt aan de continuïteit van zorg en ondersteuning.

Stichting MedMij gebruikt de resultaten van het burgerpanel als uitgangspunt voor de volgende stappen. Samen met partners zoals AHTI werkt MedMij aan afspraken en technische standaarden om het sociaal domein in de toekomst veilig toegankelijk te maken via het MedMij-netwerk. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van het programma Digitale Voordeur, zodat bestaande initiatieven goed op elkaar aansluiten. Op de lange termijn streeft MedMij ernaar dat naast medische gegevens ook gegevens uit het sociaal domein in PGO’s beschikbaar komen. Zo ontstaat één omgeving waarin burgers hun informatie kunnen beheren en meer regie krijgen over hun gezondheid, zorg en ondersteuning.

Hernieuwde Roadmap

Eind oktober werd ook bekend dat MedMij haar meerjarenplan, de MedMij Roadmap, heeft vernieuwd. Het overzicht laat zien hoe de organisatie de komende jaren werkt aan PGO’s die rijker gevuld, beter te begrijpen en waardevoller zijn binnen het zorgproces. Belangrijke onderdelen zijn onder meer de komst van een validatiestraat, uitgebreidere gegevensdiensten en nieuwe functionaliteiten die vanaf 2026 beschikbaar komen. Zo wil MedMij PGO’s verder ontwikkelen tot betrouwbare en bruikbare hulpmiddelen voor zowel burgers als zorgverleners.