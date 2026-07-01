Pilot deelt huisartsgegevens sneller met Spoedeisende Hulp

Huisartsenpraktijken van Zorg voor Zuid en Amsterdam UMC starten met het beschikbaar stellen van de spoedsamenvatting uit het huisartsendossier aan de Spoedeisende Hulp (SEH). Zorgverleners op de SEH kunnen deze gegevens in acute situaties opvragen, zodat zij sneller beschikken over relevante medische informatie. De proef begint met twee huisartsenpraktijken van Zorg voor Zuid en wordt op een later moment uitgebreid met nog eens twee praktijken.

Met de uitwisseling willen de betrokken partijen de informatievoorziening tijdens spoedzorg verbeteren. De spoedsamenvatting bevat medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de behandeling, zoals actuele medicatie, allergieën en relevante aandoeningen. Aan de pilot werken de leveranciers Bricks Huisarts en AZNConnect mee.

Dag en nacht beschikbaar

Volgens Marjol Horselenberg, verpleegkundig hoofd van de Spoedeisende Hulp en Acute Opname Afdeling van Amsterdam UMC, kunnen SEH-zorgverleners dankzij de koppeling dag en nacht beschikken over een spoedsamenvatting uit het huisartsendossier. Die bevat relevante medische informatie, zoals actuele medicatie, allergieën, behandelafspraken en de medische voorgeschiedenis, waardoor in acute situaties sneller passende zorg kan worden verleend.

Praktijkhouder en koploper in dit programma, Medisch Centrum Roelof Hart, aangesloten bij Zorg voor Zuid, Joost van Raalte, kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan samen met de SEH van Amsterdam UMC: “De spoedsamenvatting wordt op veilige wijze automatisch opgevraagd en verzonden, dus daar hoeven onze huisartsen zelf niets voor te doen. Tijdens de ontwikkeling van deze gegevensuitwisseling besteden wij nadrukkelijk aandacht aan privacy en gegevensbescherming.”

Hij voegt daaraan toe dat zorgprofessionals op de SEH de medische gegevens uit het huisartsendossier alleen kunnen raadplegen als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming wordt centraal vastgelegd en beheerd via MijnMitz.

Met spoed beschikbaar

De invoering van de digitale spoedsamenvatting tussen Zorg voor Zuid en Amsterdam UMC maakt deel uit van een koploperproject binnen het landelijke programma Met spoed beschikbaar. Het project wordt regionaal begeleid door Sigra, een samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn. Voor de technische implementatie zijn ICT-leveranciers AZNConnect, bij Amsterdam UMC, en Bricks Huisarts, bij de huisartsenpraktijken van Zorg voor Zuid, verantwoordelijk.

Twee jaar geleden schreven we al over de doorstart van het programma Met spoed beschikbaar. Dat programma ondersteunt zorgorganisaties bij de invoering van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg, waarmee relevante patiëntgegevens sneller beschikbaar moeten komen voor zorgverleners in spoedsituaties. De huidige pilot tussen Zorg voor Zuid en Amsterdam UMC is een van de projecten die binnen dit