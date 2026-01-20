Reacties genomineerden ICT&health Award – deel 1

Vorige week hebben we bekendgemaakt welke initiatieven, zorginstellingen, bedrijven en personen in aanmerking komen voor een van de prestigieuze ICT&health Awards van 2026. Op de derde dag van de ICT&health World Conference, donderdag 29 januari, wordt bekend welke vijf, van de 24 genomineerden, met een Award gelauwerd worden. Intussen hebben vrijwel alle genomineerden al gereageerd op het feit dat ze bij de vijf kanshebbers behoren. Hieronder de reacties, in willekeurige volgorde, van enkele genomineerden in de categorie ‘Data en digitale infrastructuur’.

CumuluZ, communicatieadviseur Martine Batenburg:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? “Wij zijn vereerd met deze nominatie. Tegelijkertijd voelen we vooral dat dit een aanmoediging is: CumuluZ staat nog maar aan het begin van de realisatie van een oplossing voor data-integratie en dataconformiteit. Dat we nu al gezien en gewaardeerd worden, bevestigt dat we op de goede weg zijn.”

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking/dit project? “CumuluZ is van en voor de zorg. Wat ons uniek maakt, is dat we vanuit concrete zorgvragen werken: via een use case-aanpak willen we zo snel mogelijk aantoonbaar waarde toevoegen in de praktijk. Databeschikbaarheid is geen doel op zich, maar een middel voor betere zorg, welzijn en gezondheid. In 2026 willen we laten zien dat deze aanpak echt werkt.”

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? “Niet omdat we al ‘klaar’ zijn, maar omdat we bouwen aan een fundament dat hard nodig is in de zorg. Deze nominatie zien wij als een fantastische stimulans om door te gaan. Ze benadrukt het belang van samenwerking, van data die werkt voor de zorg, en van de ambitie om dit samen waar te maken.”

Met Spoed Beschikbaar, communicatieadviseur Naomi Wijnberg:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? “We zien het als een mooi compliment en erkenning voor niet alleen het programma ‘Met spoed beschikbaar’, maar juist ook voor alle zorgaanbieders, leveranciers en ROAZ-organisaties en RSO’s die veel werk verrichten om te komen tot betere samenwerking in de spoedzorgketen.”

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking/dit project? “Ons belangrijkste uitgangspunt is ‘Zorg is leidend’. Vanuit de verbetering van de zorgprocessen kijken we samen met het zorgveld, beroepsverenigingen en brancheorganisaties hoe we de gegevensuitwisseling in de acute zorg het beste kunnen inrichten. Zo werken we samen aan een toekomst waarin cruciale zorginformatie met spoed beschikbaar is, precies wanneer het ertoe doet.”

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? “Hoe meer erkenning voor het belang van goede digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg, hoe sneller en beter de zorgverleners én de patiënt baat hierbij hebben. Het feit dat Met spoed beschikbaar in vele transformatieplannen is opgenomen, geeft het belang en de urgentie voor het zorgveld aan. Met een pragmatische aanpak werken we met veel plezier en enthousiasme samen met alle betrokkenen in het programma Met spoed beschikbaar aan de realisatie hiervan.”

HDAB-NL, programmamanager Liesbeth Hak:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Fantastisch om vanuit het veld te worden aangedragen voor deze nominatie! Het is daarmee voor mij een teken dat we als programma zichtbaar zijn. En dat de essentie van ons werk overeenkomt met datgeen waar de award voor staat: bijdragen aan de transformatie van de zorg.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking, project? Het HDAB-NL programma is om meerdere redenen uniek. We zijn namelijk een consortium van partners die allemaal belangrijke kennis meebrengen. Cruciale puzzelstukjes voor de nog te leggen HDAB-puzzel. Deze puzzel is nog niet compleet. We krijgen gaandeweg steeds meer aanvullende puzzelstukjes vanuit Europa en Nederland. En dus zijn we continu aan het leren, ontdekken en ontwikkelen. Het goede uit de geleerde lessen behouden we en daarop bouwen we voort.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? Omdat we, ondanks onze diversiteit en de uitdagingen die vanuit Europa op ons pad komen, een onwijs leuk en gemotiveerd team hebben neergezet met elkaar dat hoe dan ook die eindstreep in 2029 gaat halen!

Vilans, senior communicatieadviseur Astrid Custers:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Het is een prachtige waardering waarin je ziet dat je met samenwerking echt een versnelling in gang kan zetten. In 2022 lanceerde we tijdens het ‘zorgvernieuwing in versnelling’-congres een eerste versie van de kennisbank. Met daarin beschrijving van 5 technologieën en onderzoeken die plaats hadden gevonden en kennis over waardebepaling. Inmiddels is de kennisbank uitgegroeid tot een platform waarop kennis te vinden is over 14 digitale/hybride processen over 24 technologieën. Deze nominatie geeft natuurlijk een enorme boost aan de doorontwikkeling waar we op dit moment aan werken.

Het is een mooie waardering om door ICT&health genomineerd te worden, dankzij deze nominatie komt er nog meer erkenning en meer bereik voor de kennisbank!

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking, project? Wat de Kennisbank bijzonder maakt, is dat kennis over digitale en hybride zorg op één plek samenkomt. We bundelen onafhankelijke kennis van onderzoekers en zorgprofessionals uit de praktijk, zodat we de adoptie en opschaling van digitale zorg kunnen versnellen. Kennis over o.a. wet- en regelgeving, bekostiging, lopende en afgeronde onderzoeken, implementatie en ervaringen uit de praktijk. Met de landelijke infrastructuur van de kennisbank zorgen we ervoor dat de kennis voor iedereen die werkt aan digitale zorg toegankelijk is. Hierdoor hoeven zorgorganisaties het wiel niet opnieuw uit te vinden en voorkomen we dat er dubbel onderzoek plaatsvindt. Ook de versnippering van kennis pakken we gezamenlijk aan.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? Het mooie aan de kennisbank is dat het een bottom-up ontwikkeling is geweest. Het is gelukt om de informatie en kennis van vele partners te bundelen en beschikbaar de maken voor de zorgprofessionals. We zijn echt trots op het feit dat we met zoveel partners werken aan het doel om kennis en ervaringen over digitale innovaties op landelijk niveau te delen, zodat de inzet van technologische mogelijkheden wordt versneld.

Op donderdag 29 januari, tussen 10u30 en 11u00 worden de winnaars bekendgemaakt. Spannend!