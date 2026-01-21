Reacties genomineerden ICT&health Award – deel 2

De genomineerden voor de ICT&health Award in de categorie ‘Zorginformatie met impact’ zitten nog even in spanning. Donderdag 29 januari tijdens de uitreiking van de ICT&health Award van 10:30 uur tot 11:00 uur weten ze welke vijf, van de 24 genomineerden, met de felbegeerde award naar huis gaan. Vorige week hebben we bekendgemaakt welke initiatieven, zorginstellingen, bedrijven en personen in aanmerking komen voor een van de prestigieuze ICT&health Awards van 2026.

De redactie vroeg van de genomineerden alvast om een eerste reactie. Hieronder in willekeurige volgorde enkele reacties uit de categorie ‘Zorginformatie met impact’:

Namens MeanderGroep Zuid-Limburg, programmamanager cluster Wijkverpleging Judith Peeters:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie is een grote erkenning voor drie jaar intensief werken aan een fundamentele zorgtransformatie. Voor ons, onze cliënten en onze zorgprofessionals bevestigt de nominatie dat een zorgvuldige, doordachte aanpak loont. Het laat zien dat we erin zijn geslaagd om digitale zorg niet als losse innovatie, maar als integraal onderdeel van de wijkverpleging te verankeren. Voor medewerkers is het een bevestiging dat hun inzet, leerbereidheid en vakmanschap daadwerkelijk leiden tot betere zorg voor cliënten. Voor ons als organisatie is het een stimulans om deze weg verder te blijven bewandelen en andere zorgorganisaties te inspireren.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking en dit project? Uniek aan deze samenwerking is dat MeanderGroep, CZ en MobileCare vanaf het begin hebben gekozen voor een gezamenlijke, gestructureerde aanpak waarbij de cliëntbehoefte leidend is. Digitale interventies zijn volledig geïntegreerd in het verpleegkundig redeneren en de dagelijkse zorgpraktijk.

Daarnaast onderscheidt dit project zich door:

De brede keuze uit meer dan veertig digitale interventies, afgestemd op individuele zorgvragen;

Het volledig ontzorgen van zorgverleners door MobileCare op het gebied van beheer, onderhoud en contracten;

Het bewust nemen van de tijd voor voorbereiding, interne afstemming en scholing, voordat grootschalige implementatie plaatsvond;

Het durven experimenteren en bijstellen: werkt iets niet, dan wordt samen gezocht naar een beter passend alternatief.

Hierdoor is de inzet van digitale hulpmiddelen via de VirtueleThuiszorg geen tijdelijke innovatie, maar duurzaam ingebed in de reguliere bedrijfsvoering van 84 wijkteams.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? MeanderGroep Zuid-Limburg laat zien dat digitale zorg daadwerkelijk bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven én meer werkplezier in de zorg. In drie jaar tijd hebben 5.500 cliënten de combinatie van digitale en fysieke thuiszorg ervaren, wat leidt tot meer eigen regie en langer veilig en zelfstandig thuis wonen. Tegelijkertijd werken zorgverleners efficiënter met minder administratieve lasten.

De grootste meerwaarde blijkt uit de persoonlijke verhalen van cliënten en mantelzorgers: sterkere relaties, minder overbelasting en betere therapietrouw. Dit project toont aan dat zorginnovatie draait om mensgerichte inzet, zorgvuldige implementatie en samenwerking, niet om technologie alleen.

Doordat Meander koos voor een grondige voorbereiding in plaats van een snelle start, is deze zorgtransformatie schaalbaar, duurzaam en menselijk. Daarmee is VirtueleThuiszorg een voorbeeld voor de hele sector en bij uitstek een winnaar van de ICT & Health Award voor meest impactvolle zorgtransformatie.

Namens Anders werken in de zorg, bestuursvoorzitter Jan-Kees van Wijnen:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie is een belangrijke erkenning voor de beweging die wij met Anders Werken in de Zorg (AWIZ) aanjagen. Als AWIZ zetten we ons in om innovaties in de zorg succesvol te implementeren. Dat de impact met deze nominatie wordt gezien, beschouwen wij als een groot compliment. Het maakt ons trots en gemotiveerd om samen verder te bouwen aan een toekomstbehendige maatschappij.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking, project? Samen met dertien regio’s en ruim 175 organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg versnellen we zorginnovaties. Onze aanpak combineert sterke regionale samenwerking met (boven)regionale kennisdeling en -ontwikkeling, waarbij we expertise uit beide sectoren verbinden en actief samenwerken met kennis- en onderzoeksinstellingen.

Ons doel is het vergroten van de samenredzaamheid van cliënten en het verlagen van de werkdruk voor zorgprofessionals, als bijdrage aan een toekomstbestendige maatschappij. Dit doen we via fysieke en digitale bijeenkomsten en onze community AWZ.Connect, waar kennis en ervaringen over innovatie-implementatie worden gedeeld. Zo voorkomen we dubbel werk en versnellen we gezamenlijk het leren en toepassen van betekenisvolle innovaties.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? AWIZ is het grootste innovatieleernetwerk in de zorg in Nederland en is ontstaan vanuit het werkveld zelf. We zijn in 2018 gestart in West-Brabant, op initiatief van zorgorganisatie tanteLouise en inmiddels landelijk actief in dertien regio's. Wat de beweging extra bijzonder maakt, is dat we met een compact en doelgericht georganiseerde beweging (slechts enkele medewerkers) een grote impact realiseren. Die impact zien we onder meer terug in het consortium waardebepaling van innovaties, dat mede dankzij AWIZ tot stand is gekomen. Ook zien we het terug in de gezamenlijke inkooptrajecten voor bewezen innovaties in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Maar ook in ons fysieke en digitale leernetwerk dat is gekoppeld aan de Kennisbank Digitale Zorg van Vilans.

We laten zien dat grootschalige verandering in de zorg mogelijk is door slim samen te werken, kennis te delen en te focussen op wat écht waarde toevoegt voor cliënten en professionals. En, vooral door te doen!

Namens KOMPAZ bestuurder Matthijs Bosveld:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie is in de eerste plaats een erkenning dat we échte transformatie alleen samen kunnen bereiken. Dat het loont om voort te bouwen op elkaars kennis en ervaringen. Dat vraagt om lef en samen de mouwen op te stropen, om te doen waar je in gelooft. Voor ons betekent deze nominatie dat we hebben laten zien wat een non-profit verbinder en katalysator voor effect heeft om de beweging naar meer zelf- en samenredzaamheid effectief en duurzaam op te schalen.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking, project? Wat deze landelijke samenwerking uniek maakt is dat we samen met een groot aantal regio’s een bewezen aanpak met aantoonbare impact effectief kunnen opschalen met de juiste digitale ondersteuning en vraaggerichte doorontwikkeling. De 'Academie voor zelfzorg' biedt een concrete domeinoverstijgende aanpak en heeft positieve impact op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat 97% van de deelnemers zich veilig heeft gevoeld om de handeling na instructie zelfstandig uit te voeren. Medewerkers kunnen behouden blijven voor de zorg. De praktijk leert dat er een betere doorstroom in de keten is, en lagere verkeerde beddenproblematiek. Ook kan thuiszorg beter en gerichter ingezet worden. Vanuit een raming blijkt dat bij landelijke implementatie van de ‘Academie voor zelfzorg’ per jaar zo’n 1.500-2.400 fte vrij te spelen is.

Uniek aan de opschaling is de manier waarop betrokken regio’s en organisaties over hun eigen schaduw stappen en voortbouwen op elkaars kennis en ervaringen om de bewezen aanpak door te ontwikkelen: van 'proudly copied from' naar 'perfected together'. Non-profit opschalingsorganisatie Stichting KOMPAZ Nederland verbindt, versnelt en voorkomt dubbel ontwikkelwerk. Dienstbaar en ondernemend. Met oog op de toekomst en blijvende impact voorop.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? De Academie voor zelfzorg en Stichting KOMPAZ Nederland laten in de praktijk zien hoe visie, coördinatie, lef en structurele actie samenkomen tot effectieve transformatie. Wanneer de jury besluit om Stichting KOMPAZ Nederland de award te laten winnen, is dat in eerste plaats een erkenning voor het vele werk dat verzet is door alle betrokkenen die deze beweging samen tot een succes maken: zorg- en welzijnsinstellingen uit inmiddels ruim 14 regio’s maar ook samenwerkingspartners zoals Vilans, MantelzorgNL, Movisie, de NZa, Defacto, founding partners MUMC+ en IFOZ en betrokken zorgverzekeraars. Het effectief ondersteunen van zelfredzaamheid doen we immers samen. Daarnaast is het winnen van de award een steun in de rug om blijvend het verschil te maken en deze transformatie duurzaam te laten slagen.

Namens Medicinfo directeur-bestuurder Caroline Besuijen:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie zien wij als een erkenning voor het werk van onze collega’s die zich dagelijks, met veel toewijding inzetten, om patiënten deskundige zorg te bieden en de zorgorganisaties te ondersteunen in de toenemende druk. Het bevestigt voor ons dat de manier waarop wij hybride zorg inzetten, met een sterke combinatie van medische expertise, digitale platformen en persoonlijk contact, daadwerkelijk bijdraagt aan toekomstbestendige zorg. Het is een mooi moment van trots voor het hele team en extra motivatie om door samen verder te bouwen aan hybride zorgoplossingen die de zorg toegankelijk en werkbaar houden.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking/ dit project? Wij weten technologie en persoonlijke zorg optimaal te combineren en bewijzen zo door het hele land dat hybride zorg een integraal onderdeel van het zorgproces kan zijn. Onze aanpak begint bij de behoeften en werkprocessen van zorgverleners zelf: we ondersteunen hen met een gebruiksvriendelijk digitaal platform én met een team van medische professionals. Patiënten kunnen via het platform hun vragen stellen, een meertalige digitale triage doorlopen en live chatten met BIG-geregistreerde zorgverleners.

Tot wel 75% van de vragen kan direct digitaal worden afgehandeld, en waar nodig plannen we fysieke consulten in en zorgen we voor een gedegen overdracht. De oplossing is modulair en schaalbaar, sluit aan op regionale behoeften en werkt via vooraf afgestemde protocollen met zorgprofessionals en organisaties. Daardoor kunnen regio’s stap voor stap opschalen, en helpen we zowel in acute situaties als ook duurzaam aan toegankelijkheid van zorg en slimme inzet van zorgprofessionals. Inmiddels hebben we honderdduizenden patiënten geholpen en weten we dat hybride zorg echt het verschil maakt.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? Wij geloven dat zorgtransformatie vooral gaat over oplossingen die in de dagelijkse praktijk echt werken. We helpen zorgorganisaties om de werkdruk voor zorgprofessionals te verlagen, zonder in te leveren op kwaliteit en veiligheid van zorg. Tegelijkertijd dragen we eraan bij dat de zorg toegankelijk blijft voor patiënten. Iedere dag zien wij, de patiënten en de zorgorganisaties dat het werkt. Deze nominatie bevestigt dat hybride zorg stap voor stap en in nauwe samenwerking nu al enorme impact maakt. Het is een prachtige aanmoediging voor de bezoekers van ICT&Health om de stap naar hybride werken te zetten, en zo de impact van de broodnodige zorgtransformatie te vergroten. Dat is voor ons de grootste winst.

Op donderdag 29 januari, tussen 10u30 en 11u00 worden de winnaars bekendgemaakt. Spannend!