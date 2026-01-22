Reacties genomineerden ICT&health Award – Deel 3

De genomineerden voor de ICT&health Award in de categorie ‘Patiënt en burger als partner' zitten nog even in spanning. Donderdag 29 januari tijdens de uitreiking van de ICT&health Awards van 10:30 uur tot 11:00 uur, wordt duidelijk wie van de genomineerden met de felbegeerde award naar huis gaat. Vorige week hebben we bekendgemaakt welke initiatieven, zorginstellingen, bedrijven en personen in aanmerking komen voor een van de prestigieuze ICT&health Awards van 2026.

De redactie vroeg de genomineerden alvast om een eerste reactie. Hieronder in willekeurige volgorde enkele reacties van genomineerden uit de categorie ‘Patiënt en burger als partner' ‘Zorginformatie met impact’.

Laurine Beele:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie is voor mij de ultieme bevestiging dat de stem van mijn generatie er echt toe doet onder de voorlopers van de gezondheidsinnovatie. Het bewijst dat de stap van 'ervaringsdeskundige' naar een actieve rol in de zorgwereld wordt gezien en gewaardeerd. Bovendien bevestigt het dat de brug die ik sla tussen de dagelijkse online realiteit van jongeren en de zorgsector als cruciaal wordt beschouwd. Het motiveert enorm om door te gaan met projecten die de macht van het algoritme doorbreken en de controle weer teruggeven aan de gebruiker.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking, project? Het unieke aan mijn aanpak is dat ik me niet beperk tot één project, maar me zo breed mogelijk inzet om de digitale wereld van binnenuit én van buitenaf gezonder te maken. Samen met experts uit medische, juridische en andere domeinen deed ik onderzoek dat meermaals het nationale nieuws haalde; hiermee riepen we op tot een betere naleving van de Digital Services Act (DSA).

Ook neem ik zelf het initiatief door met een internationaal team van drie internationale studiegenoten uit Duitsland, Turkije en Saudi-Arabië Unbubble te bouwen. Met Unbubble ontwikkelen we een plek waar je informatie weer kunt vertrouwen en buiten je eigen 'bubbel' kijkt. We creëren een ruimte waar online dezelfde regels gelden als offline: veilig, echt en gezond.

Waarom zou u de Award moeten winnen? Omdat we online dingen normaal zijn gaan vinden die offline absurd zijn. We grijpen in als een kind op straat gevaarlijke stunts uithaalt, maar we geven een 'like' als diezelfde actie viral gaat. Ik zie meisjes op de basisschool hun huidbarrière kapot smeren met volwassen skincare, puur door de druk van een algoritme. Ik wil mijn ervaring gebruiken om jongeren weer de regie te geven over hun eigen digitale wereld. Mijn sessies bewijzen dat de boodschap aankomt, maar met deze award kan ik van die vonk een lopend vuur maken. Het is tijd dat we wakker worden uit de online bubbel en zelf weer gaan bepalen wat gezond voor ons is.

Namens Sint Antonius, communicatieadviseur Vera IJzerman:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie is een mooie erkenning voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die de afgelopen jaren samen hebben gewerkt aan een nieuwe manier van zorgen. Verpleegkundigen nemen hierin de regie en organiseren zorg anders, samen met patiënten en hun naasten. Wat begon als een proef, is nu onderdeel van het dagelijks werk op alle verpleegafdelingen.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking/dit project? We staan voor een grote uitdaging: de zorgvraag groeit, terwijl het aantal verpleegkundigen gelijk blijft. Met Mission (Im)possible kiezen we ervoor om nú te handelen, zodat de zorg ook in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en haalbaar blijft. Het project is ontstaan vanuit de werkvloer, met verpleegkundigen in de lead. Bottom-up in plaats van top-down. Dat vraagt om vertrouwen en ruimte voor professionals. Door patiënten en naasten actief te betrekken, gebruik te maken van digitale ondersteuning (Mijn Opname) en taken en rollen anders te verdelen, sluit de zorg beter aan bij wat mensen nodig hebben én bij wat zorgprofessionals kunnen blijven leveren.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? Mission (Im)possible laat zien dat toekomstbestendige zorg niet alleen een visie is, maar iets wat je samen kunt doen. Met deze aanpak helpen we meer patiënten, vergroten we het werkplezier van verpleegkundigen en behouden we de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. We delen onze ervaringen actief met andere ziekenhuizen en zorgorganisaties, zodat ook zij hiervan kunnen leren. Zo helpen we niet alleen onze eigen patiënten, maar dragen we bij aan de toekomst van de zorg als geheel.

Namens Zorg voor Parkinson, programmaleider Eveline Hund:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie voelen wij als een enorme erkenning voor een manier van werken waarin de patiënt niet alleen centraal staat op papier, maar daadwerkelijk richting geeft aan de zorg: in de spreekkamer en daarbuiten. Samen met patiënten, naasten én zorgverleners hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw zorgmodel voor mensen met parkinson, waarin individuele en collectieve participatie vanaf het begin leidend zijn geweest. We hebben bewust gekozen voor een complexe, integrale aanpak: niet één interventie, maar een samenhangend zorgconcept dat regionale samenwerking, technologische ondersteuning en empowerment van patiënten en naasten combineert. Met behulp van technologie – waaronder het landelijke parkinsonplatform en het samenwerkingsplatform Boards – hebben we onze gezamenlijke visie vertaald naar concrete, werkende producten in de dagelijkse zorgpraktijk.

Deze nominatie benadrukt dat samenwerken loont. Juist in een tijd waarin de zorg onder druk staat, laat dit project zien dat grote vraagstukken alleen oplosbaar zijn als patiënten, naasten, zorgverleners en organisaties hun perspectieven naast elkaar leggen en daarna duidelijke afspraken maken. Het is bovendien een erkenning van onze ambitie om niet alleen regionaal te verbeteren, maar ook een landelijke blauwdruk te ontwikkelen. Zodat de groeiende groep mensen met parkinson nu en in de toekomst toegang krijgt tot dezelfde kwaliteit van zorg, informatie en ondersteuning.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking en dit project? Uniek aan dit project is dat het vanaf de start is opgezet als een netwerkbrede samenwerking. Vijf ziekenhuizen, ongeveer 300 zorgverleners in de regio, patiënten en naasten én landelijke partners zoals ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging werken samen aan één gedeelde visie.

Die visie is niet abstract gebleven, maar samen geoperationaliseerd. Dat kost tijd, maar hierdoor zien we nu dat adoptie in de praktijk soepel verloopt. Veel van wat regionaal is ontwikkeld, wordt straks structureel geborgd via het landelijke parkinsonplatform, dat informatie, activiteiten en lotgenotencontact op een vernieuwende manier met de zorg verbindt. Voor patiënten betekent dit één overzichtelijke plek voor informatie over hun ziekte, hun zorgplan en contact met anderen – passend bij hun leven en hun vragen.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? Dit zorgmodel laat zien hoe patiënten en burgers volwaardig partner kunnen zijn in zowel de ontwikkeling, als de uitvoer van toekomstbestendige persoonsgerichte zorg. Het model is schaalbaar en toepasbaar op veel andere chronische aandoeningen, waardoor de potentiële impact enorm is.

Zoals patiëntadviseur Inge het verwoordt: “Het Zorg voor Parkinson-programma is echt uniek en een enorme aanwinst. Het samenwerkingsplatform Boards vormt daarbij voor mij de spil: Centraal staat mijn leven en wat ik belangrijk vind, en aan die doelen werken mijn zorgverleners en ik samen. Geen ellenlange vragenlijsten, maar zélf leren te signaleren als er iets verandert in mijn gezondheid. En actief informatie zoeken over wat ik zelf kan doen en waar anderen mij kunnen helpen.”

Donderdag 29 januari worden de winnaars bekend gemaakt. Spannend!