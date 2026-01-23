Reacties genomineerden ICT&health Award – deel 4

De genomineerden voor de ICT&health Award kijken vol spanning uit naar de uitkomst. Donderdag 29 januari tijdens de uitreiking van 10:30 uur tot 11:00 uur weten ze welke vijf, van de 24 genomineerden, met de felbegeerde award naar huis gaan. Vorige week hebben we bekendgemaakt welke initiatieven, zorginstellingen, bedrijven en personen in aanmerking komen voor een van de prestigieuze ICT&health Awards van 2026.

De redactie vroeg van de genomineerden van verschillende categorieën alvast om een eerste reactie. Hieronder in willekeurige volgorde enkele reacties:

Namens Health-Thing initiatiefnemer en oprichter Rob in ’t Zand, categorie ‘Publiek-private samenwerking’:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Als startup ondernemen in de zorg vergt een lange adem, heel veel doorzettingsvermogen en blijven vasthouden aan de missie van hetgeen je drijft. Na 7 jaar onderzoek en ontwikkeling is deze nominatie een ongekend waardevolle erkenning voor de missie die ons dagelijks drijft.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking/dit project? Wij streven naar een wereld waarin zorgverleners elkaar weten te vinden en van elkaar leren wanneer zij tegen uitdagingen aanlopen. Op die manier dragen we bij aan een betere start in het werkveld, met als resultaat dat jonge zorgverleners behouden blijven. De overgang van student naar werkende verloopt namelijk niet altijd soepel. Daarnaast is de samenwerking binnen de keten — tussen onderwijs en werkveld — niet altijd optimaal.

Door deze samenwerking verbinden de betrokken organisaties zich binnen de keten, zodat we jonge zorgprofessionals gezamenlijk op een andere en unieke manier kunnen begeleiden. Vaak zijn dit soort samenwerkingen subsidie-gedreven, maar dat is hier niet het geval. Alle partijen investeren met eigen middelen, zonder aparte subsidieaanvraag, vanuit een zeer sterke intrinsieke motivatie om er te zijn voor de jonge zorgprofessional. Voor Health-Thing als startup is dit de beste vorm van validatie. Het is mooi dat we deze samenwerking samen met onze partners mogelijk hebben kunnen maken.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? De impact van deze nominatie zal enorm zijn. Wij zetten een beweging in gang waarin de zorgprofessional op nummer één staat. Een beweging die zorgt voor meer begrip voor de jonge zorgprofessional en die hen in staat stelt te leren van peers, zodat zij hun veerkracht en werkplezier behouden. Door het winnen van de nominatie inspireren we andere organisaties in de zorg om zich ook bij deze beweging aan te sluiten. Ons doel om in 2026 landelijk te gaan met Health-Thing blijft onverminderd bestaan. Deze nominatie maakt die reis zonder twijfel een stukje makkelijker.

Namens Regioplatform Noord-Holland programmamanager Lotti van Ruth, categorie ‘Publiek-private samenwerking’:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie is voor ons een eer, omdat het een erkenning is van de jarenlange inzet en samenwerking. Hierbij zijn we eerst gestart met vier partijen, toen zes en inmiddels werken we met twaalf partijen samen. Het laat zien dat onze aanpak en doorzettingsvermogen om – ook als het complex is – stug door te gaan daadwerkelijk resultaten opleveren en gezien worden, zowel binnen als buiten onze regio. Omdat samenwerking niet altijd vanzelf gaat, is deze nominatie bovendien een belangrijke stimulans om samen te blijven bouwen aan duurzame verbeteringen in de zorg.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking, project? Deze samenwerking is al vroeg ontstaan, ver voor IZA, vanuit visionaire bestuurders die gezamenlijk een duidelijke koers durfden te bepalen. Vanuit die gedeelde visie – de stip op de horizon – zijn gaandeweg steeds meer partijen aangesloten. We werken met heldere spelregels: wat zich in pilots bewijst, wordt door alle betrokkenen uitgerold. We zijn gestart vanuit een gezamenlijke visie die we stap voor stap realiseren richting concrete, regionale impact.

Het enthousiasme, de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van de betrokken medewerkers zorgen ervoor dat we continu in beweging blijven. We denken niet in beperkingen, maar zoeken steeds naar wat wél kan. Door intensief samen te werken en elkaar steeds beter te leren begrijpen zijn barrières tussen organisaties verkleind en hebben we echte, merkbare verbeteringen in de zorgketen kunnen realiseren.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? Het Regioplatform Noord-Holland bewijst dat regionale samenwerking schaalbaar is, mits je investeert in relaties, transparantie en gedeeld leren. Het lukt ons om met twaalf zorgorganisaties gezamenlijk de zorg écht te transformeren. We laten zien dat we niet blijven praten over de toekomst, maar die samen realiseren. Dit doen we niet alleen met de betrokken zorgorganisaties, maar juist ook in samenwerking met regionale ondersteuningsorganisaties, technologische partners, en zorgverzekeraars. We laten ons niet ontmoedigen door complexiteit, maar creëren vanuit een heldere visie op de toekomst een nieuwe manier van werken, waarmee we aantoonbare resultaten boeken.

Namens Deventer Ziekenhuis Technisch Geneeskundige Marlous Verhulst, categorie 'Slimme technologie in de praktijk'

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Voor ons als ziekenhuis is deze nominatie een bevestiging dat we op de goede manier bezig zijn met innovatie: niet alleen technologie testen, maar echt kijken wat het betekent voor patiëntveiligheid en het dagelijks werk van zorgverleners.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking/dit project? Wat dit project bijzonder maakt, is dat we niet alleen naar de technologie hebben gekeken, maar juist naar hoe zorgverleners ermee moeten werken. Door zorg, onderzoek en onderwijs vanaf het begin samen te brengen, sluiten de oplossingen beter aan bij de praktijk.

Waarom zouden jullie de Award moeten winnen? Omdat dit project laat zien hoe je nieuwe technologie verantwoord en realistisch in de zorg kunt invoeren. De aanpak is praktisch, onderbouwd en toepasbaar voor andere technologieën, afdelingen en ziekenhuizen, en draagt direct bij aan betere patiëntveiligheid en werkprocessen.

Namens Maasticht UMC+ Regieverpleegkundige verpleegafdeling cardiologie Dennis van Helvert, categorie 'Slimme technologie in de praktijk':

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie zie ik vooral als erkenning voor verpleegkundigen die zich actief bezighouden met innovatie. Het laat zien dat ideeën uit de dagelijkse praktijk ertoe doen en dat verpleegkundigen een onmisbare rol hebben in het ontwikkelen en toepassen van technologie in de zorg. Voor mijn werk bevestigt dit dat het loont om te investeren in co-creatie, onderzoek en het testen van nieuwe oplossingen vanuit de werkvloer. Het motiveert mij om hiermee door te gaan en samen met collega’s te werken aan de zorg van de toekomst.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking/dit project? De kracht van dit project is dat sociale robotica niet is ingezet als losse technologische oplossing, maar als onderdeel van het verpleegkundig zorgproces. Het is een duidelijke bottom-up innovatie, ontstaan vanuit de praktijk en ontwikkeld door verpleegkundigen zelf. Het vertrekpunt was een concreet knelpunt: het herhaald informeren van patiënten tijdens opname en ontslag, wat veel tijd kost en niet altijd consistent verloopt. Vanaf het begin hebben verpleegkundigen, samen met patiënten en innovatiepartners, nagedacht over de inhoud, het gebruik en de plek van de robot in de zorg. Daardoor sluit de toepassing aan bij de dagelijkse praktijk en ondersteunt deze het werk.

Waarom zouden jullie de ICT&health Award moeten winnen? Wij verdienen de award omdat dit project technologie verbindt aan de kern van zorg. Door sociale robotica in te zetten als onderdeel van het verpleegkundig proces verbeteren we de informatievoorziening voor patiënten en verlagen we de werkdruk voor verpleegkundigen. Zo ontstaat ruimte voor wat niet te automatiseren is: aandacht, contact en zorg op maat. Het project is een bottom-up innovatie, ontwikkeld door verpleegkundigen in co-creatie met patiënten en partners, en is breed toepasbaar in andere zorgcontexten.

Namens KPN en Midden-Holland, Marketingmanager Go-to-market Linda Brummelhuis, categorie ‘Publiek-private samenwerking’:

Wat betekent deze nominatie voor u en/of uw werk? Deze nominatie is een prachtige erkenning voor het gezamenlijke werk dat we in Midden‑Holland doen om de zorg toekomstbestendig en toegankelijk te houden. We pionieren en doen dat bewust in nauwe verbinding met landelijke initiatieven.

Wat is volgens u uniek aan deze samenwerking/dit project? Wat ons onderscheidt, is dat we verder kijken dan de zorgketen: we brengen zorg én welzijn samen rondom de inwoner. Wat mooi is aan de samenwerking, is dat we met Gedeelde Zorg écht als één team optrekken in de vraagstukken die we gaandeweg tegenkomen. Ook zijn de oplossingen die we ontwikkelen grotendeels herbruikbaar in andere zorgprocessen en regio's.

Waarom zouden jullie de ICT&health Award moeten winnen? Het zou fantastisch zijn om deze award te winnen. Daarmee hopen we anderen te inspireren om samen te durven bouwen aan digitale ondersteuning van organisatie- en domein overstijgende samenwerking, en zelfs bovenregionaal.

Op donderdag 29 januari, tussen 10u30 en 11u00 worden de winnaars bekendgemaakt. Spannend!