RSO Zuid-Limburg krijgt ruim 15 mln voor regionaal data-ecosysteem

RSO Zuid-Limburg heeft groen licht én geld gekregen voor haar transformatieplan binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het plan van de regionale samenwerkingsorganisatie betreft de ontwikkeling van een regionaal data-ecosysteem waarop zorgorganisaties kunnen bouwen aan toekomstbestendige zorg in Zuid-Limburg. In 2029 moet dit ecosysteem de meest voorkomende elementen van organisatie-overstijgende databeschikbaarheid ondersteunen, zo vertelde directeur-bestuurder Wim Eurlings van RSO Zuid-Limburg vorig jaar in een interview met ICT&health.

De IZA-aanvraag is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ én de inmiddels 12 zorgorganisaties uit de regio die deelnemen aan de RSO. Zij investeren volgens een persbericht van RSO Zuid-Limburg samen in deze volgende stap richting betere samenwerking en meer samenhang in de zorg. De toekenning van 15,3 miljoen euro vanuit IZA transformatiegelden maakt het mogelijk om een omgeving te realiseren waarin zorgverleners en Zuid-Limburgers gegevens veilig kunnen delen en beter samenwerken aan gezondheid en zorg.



Het regionaal data-ecosysteem moet daarvoor een stevige basis gaan bieden: één gedeelde digitale omgeving waarin zorgverleners actuele informatie veilig kunnen uitwisselen en inwoners meer inzicht krijgen in hun eigen gezondheid. Dit moet ertoe leiden dat de informatie die nodig is voor goede zorg sneller beschikbaar is en gedeeld kan worden. Uiteindelijk moet het ecosysteem gaan aanhaken bij interregionale en landelijke structuren (zoals Cumuluz).

Volgende stap

De komende maanden starten de eerste projecten waarin zorgorganisaties in de regio met RSO Zuid-Limburg een volgende stap zetten richting een geïntegreerde zorgregio. “Daarmee transformeert Zuid-Limburg naar een toekomst waarin zorg en gezondheid echt met elkaar verbonden zijn,” aldus directeur-bestuurder Eurlings. Aan het regionaal data-ecosysteem nemen momenteel de volgende organisaties deel:

Ziekenhuizen : Zuyderland MC, MUMC+ en Maastro.

: Zuyderland MC, MUMC+ en Maastro. VVT-organisaties : MeanderGroep, Cicero, Zuyderland Care en Envida.

: MeanderGroep, Cicero, Zuyderland Care en Envida. GGZ-organisaties : Mondriaan en LevantoGroep.

: Mondriaan en LevantoGroep. Huisartsenkoepels: HOZL, Meditta en ZIO.

Bovengemiddelde zorgproblematiek

Zuid-Limburg heeft bovengemiddeld te maken met zorgproblematiek, vertelde onlangs al bestuurder Esther Talboom van Zuyderland MC in de coverstory van ICT&health 4. Zo is de gemiddelde leeftijd van inwoners relatief hoog. Daardoor heeft de regio te maken met een zorgvraag die de komende tien jaar met ruim 20 procent zal toenemen, terwijl door ontgroening het aantal beschikbare zorgprofessionals daalt. Om zorg toegankelijk te houden, is samenwerking over de grenzen van zorgorganisaties en domeinen noodzakelijk. Databeschikbaarheid vormt hiervoor een belangrijk fundament.



“We investeren niet alleen in technologie, maar in samenwerking die de zorg duurzaam sterker maakt,” stelt Wiro Gruisen, manager regioregie van CZ. “Door zorgverleners die bij de zorg van een patiënt betrokken zijn in staat te stellen onderling gegevens uit te wisselen, zorgen we voor de juiste informatie op het juiste moment. Hiermee bevorderen we de samenwerking tussen instellingen en domeinen en verhogen we de kwaliteit, de continuïteit en de toegankelijkheid van de zorg in deze regio.”

Meer duidelijkheid, betere samenwerking

Het regionaal data-ecosysteem moet het voor Zuid-Limburgers duidelijker maken waar ze aan toe zijn in hun zorgtraject: wie wat doet, waarom iets gebeurt en hoe hun zorgmomenten op elkaar aansluiten. Zorgverleners werken met dezelfde informatie, waardoor Zuid-Limburgers niet telkens opnieuw hun verhaal hoeven te doen of herhaald onderzoek hoeven te ondergaan. Dat biedt meer duidelijkheid en vertrouwen.



Voor zorgprofessionals betekent databeschikbaarheid via het regionale data-ecosysteem dat ze sneller kunnen handelen en beter kunnen samenwerken. Een huisarts ziet direct wat er in het ziekenhuis is afgesproken; een wijkverpleegkundige weet welke zorg er al is gestart. Dat maakt het werk overzichtelijker en voorkomt onnodige vertraging of herhaling. Maar vooral, aldus RSO Zuid-Limburg: het versterkt het gevoel van samenwerken in een geïntegreerde zorgregio.



Voor het eerst werken alle zorgdomeinen in Zuid-Limburg op één gedeelde digitale basis,” benadrukt Michael Ehlen, bestuursvoorzitter van RSO Zuid-Limburg en bestuurlijk kartrekker van het programma. “Dat maakt het mogelijk om zorg beter af te stemmen, samen te leren en vooruit te kijken. Met dit plan leggen we een stevige basis voor toekomstbestendige zorg, waarin inwoners profiteren van betere samenwerking tussen zorgverleners en organisaties.”