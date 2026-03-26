Sensii ondersteunt verpleegkundig proces met data

Wijkverpleegkundigen willen passende zorg leveren, maar worden in de praktijk vaak geleid door de waan van de dag. Zorgaanbieder Sensire ontwikkelde daarom Sensii: een digitale beslisondersteuning die zorgprofessionals helpt om bewuster keuzes te maken en het verpleegkundig proces meer datagedreven in te richten.

Volgens Chief Information Officer Corien Veeneman is die beweging noodzakelijk, vertelt zij in de aankomende editie 2, 2026 van ICT&health. Veel systemen zijn nog gericht op achteraf registreren, terwijl juist tijdens het zorgproces ondersteuning nodig is om proactief te kunnen handelen. Sensii is daarom opgezet als een doorlopende leercyclus, waarin zorgverleners hun keuzes en de effecten daarvan direct terugzien en hiervan kunnen leren.



De tool begeleidt zorgverleners stap voor stap door het verpleegkundig proces, met ruimte voor versnelling in urgente situaties en verdieping waar nodig. De werkwijze sluit aan bij principes als Positieve Gezondheid en reablement, waarbij niet de zorgvraag maar het functioneren en de zelfredzaamheid van de cliënt centraal staan.



Chief Nursing Officer Vanessa Schroer stelt dat dit beter benutten van het vakmanschap faciliteert. “Het systeem helpt zorgverleners om cliëntkenmerken systematisch in kaart te brengen, te diagnosticeren en passende interventies te kiezen. Daardoor krijgen we beter inzicht in het effect van keuzes die worden gemaakt. Dat helpt ons om het vak verder te ontwikkelen, juist met het oog op toekomstige schaarste aan zorgprofessionals.”

Ondersteuning in de praktijk

Sensii is nadrukkelijk bedoeld als ondersteuning tijdens het werkproces zelf. In plaats van losse registraties ontstaat één doorlopende ‘flow’, waarin zorgverleners worden geleid door het stellen van de juiste vragen. Daarbij neemt de technologie het denkwerk niet over, maar stimuleert die juist reflectie en klinisch redeneren.



Tegelijkertijd levert de toepassing data op die direct bruikbaar zijn in de praktijk. Ingevoerde informatie wordt automatisch verwerkt in het elektronisch cliëntendossier en vertaald naar inzichten op cliënt- en teamniveau. Dat maakt nieuwe vormen van leren mogelijk, zegt Veeneman. “Teams kunnen beter met elkaar bespreken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Je ziet niet alleen wat iemand doet, maar ook de redenering erachter.” Daarmee ontstaat meer ruimte voor intervisie en gerichte kwaliteitsverbetering.

Andere manier van werken

De inzet van Sensii vraagt wel om een andere werkwijze. Zorgverleners investeren meer tijd aan de voorkant van het proces door eerst stil te staan bij de vraag achter de zorgvraag. Dat vraagt explicietere onderbouwing van keuzes en meer reflectie in het team. Volgens Schroer leidt dat uiteindelijk tot minder bijsturen en minder escalaties.



Daarnaast wordt Sensii ingezet om de eigen regie van cliënten te versterken. Door systematisch vragen te stellen die ook samen met cliënt en netwerk worden besproken, ontstaat meer betrokkenheid bij het zorgproces. “Als dat lukt, kunnen we met hetzelfde aantal zorgprofessionals meer cliënten helpen.”



Op termijn wil Sensire de toepassing verder uitbreiden met zorgpaden en datagedreven suggesties voor interventies. Ook wordt gekeken naar koppelingen met hulpmiddelen en spraakgestuurde invoer, om zorgverleners verder te ontlasten.

