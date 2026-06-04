Succesvolle innovatie begint bij solide data-infrastructuur

Veel zorgorganisaties zoeken naar manieren om AI, beslisondersteuning en andere digitale innovaties snel in te zetten. Volgens Margje Mahler, bestuurder bij Sensire, begint succesvolle innovatie echter niet bij de technologie die zorgprofessionals zien, maar bij de infrastructuur die daaronder ligt.

De grootste thuiszorgorganisatie van Oost-Gelderland investeerde de afgelopen jaren daarom niet eerst in zichtbare toepassingen, maar in een robuuste informatiearchitectuur. Die keuze vormt volgens Mahler de basis voor datagedreven werken én voor meer ruimte voor verpleegkundigen om hun vak uit te oefenen, zo vertelt zij in editie 1, 2026 van ICT&health.



Een sterke basis is, zo meent Mahler, essentieel voor datagedreven werken, professionele autonomie van zorgverleners en verpleegkundig meesterschap. “Het vak van de verpleegkundige is de kern van onze organisatie. Daarom hebben we het verpleegkundig informatiedomein heel breed binnen de organisatie ingericht.”

Innovatie vraagt om regie

Binnen Sensire komen gegevens uit verschillende systemen samen in het zogeheten Informatiehart. Dat moet ervoor zorgen dat informatie eenvoudiger beschikbaar komt voor zorgprofessionals en dat nieuwe toepassingen sneller kunnen worden ontwikkeld.



Mahler benadrukt dat het daarbij niet alleen om techniek gaat. De organisatie betrekt verpleegkundigen nadrukkelijk bij ontwerp, testen en verdere ontwikkeling van nieuwe toepassingen. “Het draait niet alleen om data, maar om de eindgebruiker. Gebruikersgemak is echt belangrijk.”



Juist die combinatie van een sterke technische basis en betrokkenheid van zorgprofessionals ziet Sensire als voorwaarde om innovaties duurzaam onderdeel van de dagelijkse praktijk te maken.

Vooroplopen heeft risico's

Tegelijkertijd kent een innovatieve aanpak ook een keerzijde. Zorgorganisaties die vroeg investeren in nieuwe ontwikkelingen zijn vaak afhankelijk van landelijke afspraken, standaarden en beleid die nog in beweging zijn.



“Landelijke kaders zijn vaak nog niet helder en het beleid wisselt soms. Wij proberen heel vooruitstrevend te zijn, maar doordat die landelijke kaders niet altijd helder zijn, is het soms moeilijk om proactief te handelen.”



Volgens Mahler vraagt dat niet alleen om lef om te investeren, maar ook om het vermogen om bij te sturen wanneer landelijke ontwikkelingen een andere richting op gaan.



In het volledige artikel vertelt Mahler hoe Sensire het Informatiehart inzet als fundament voor datagedreven werken, welke rol verpleegkundigen daarin spelen en hoe de organisatie nieuwe toepassingen ontwikkelt op basis van één centrale informatievoorziening.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 1, 2026, of in ons online magazine.