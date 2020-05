Bevestigd: Tamara van Ark nieuwe minister Medische Zorg

Kort nadat Martin van Rijn bekend maakte dat hij op 9 juli terug zal treden als minister van voor Medische Zorg startte het speculeren over zijn opvolger. Diverse media claimden enkele uren later te weten dat Tamara van Ark (VVD), momenteel nog staatssecretaris voor Sociale Zaken, van Rijn op 9 juli zal opvolgen. Op het moment dat dit artikel geschreven werd was de benoeming van van Ark officieel nog niet bevestigd. Daar is in de loop van de ochtend verandering in gekomen.