Transformatieplan voor organisatie ouderenzorg dichtbij huis

De ziekenhuiszorg voor ouderen in de regio Haaglanden wordt de komende jaren dichter bij huis gebracht. Het regionale transformatieplan Medisch Specialistische Zorg Ouderen, ontwikkeld door Haaglanden Medisch Centrum (HMC), HagaZiekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en diverse zorgpartners, maakt deze ambitie concreet. Het plan, dat ook huisartsen, ouderenzorgorganisaties, ambulancezorg en apothekers betrekt, is door zorgverzekeraars goedgekeurd en ontvangt 7,8 miljoen euro voor vier jaar. Daarmee kan de zorgtransformatie daadwerkelijk van start gaan.

“Het is waardevol dat de organisaties in de regio intensief samenwerken om kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Met laagdrempelige toegang tot medisch-specialistische kennis voor huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners verbeteren we samen de zorg voor ouderen”, zegt Mijke Buijs van zorgverzekeraar CZ.

Voordelen plan

Voor ouderen betekent het plan concreet dat meer diagnostiek thuis beschikbaar komt, zodat ziekenhuisbezoeken minder vaak nodig zijn. Acute zorg wordt verbeterd door nauwere samenwerking met specialisten ouderenzorg in de wijk en een speciaal Zilverteam van internisten binnen de ambulancezorg, dat beoordeelt waar behandeling het beste kan plaatsvinden, waardoor onnodige spoedbezoeken worden voorkomen. Minder complexe zorgvragen worden voortaan via de huisarts opgepakt, terwijl ziekenhuisopnames voor kwetsbare ouderen beter worden afgestemd, met meer samenhang tussen de betrokken zorgverleners.

In het plan zijn het perspectief en de ervaringen van de patiënten, mantelzorgers en naasten ook meegenomen zodat de zorg mensgericht en respectvol wordt georganiseerd. Internist ouderengeneeskunde van HMC en LUMC zegt dat hij dagelijks in zijn werk ziet hoeveel impact goede, samenhangende ouderenzorg heeft. Het draagt volgens hem bij aan toekomstbestendige zorg die waardevol is voor ouderen.

Woonzorgzones

In de regio van Maastricht en Heuvelland wordt de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg verbeterd via zogenaamde woonzorgzones. In het kader van het Deltaplan werken zeventien organisaties uit die regio samen om deze zones te ontwikkelen en uit te breiden. Hiervoor is 33,4 miljoen euro beschikbaar gesteld door zorgverzekeraars CZ en VGZ uit de transformatiemiddelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Het plan is onderdeel van een bredere zorgtransformatie, waarbij het doel is dat ouderen langer veilig en gelukkig thuis kunnen wonen met passende ondersteuning in hun eigen buurt. Door intensieve samenwerking tussen professionele zorgverleners en informele zorg, zoals mantelzorgers, vrijwilligers, buren en studenten, ontstaan veerkrachtige wijken waarin ouderen zich gesteund voelen. De woonzorgzones zijn zo ingericht dat wonen, welzijn en zorg naadloos op elkaar aansluiten, wat bijdraagt aan een toekomstbestendig en geïntegreerde zorg.